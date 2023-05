Evotec SE und die Sandoz AG, eine Division von Novartis, gehen eine mehrjährige und langfristige Technologiepartnerschaft für die unverzügliche Entwicklung und anschließende Produktion mehrerer Biosimilars ein. Die Partnerschaft beinhaltet eine Option für eine nicht-exklusive Einlizenzierung von Just - Evotec Biologics' proprietärer Technologie durch Sandoz für den Bau einer eigenen S.POD-Anlage (in Analogie zu Just - Evotec Biologics' hochmodernen J.POD-Anlagen). Entsprechend der Vereinbarung wird Just - Evotec Biologics eine Vorauszahlung in zweistelliger Millionenhöhe und zukünftige Zahlungen abhängig vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt in Höhe von 640 Mio. US$ erhalten, sowie weitere ...

