Eaton, ein Unternehmen, das sich auf intelligentes Energiemanagement spezialisiert hat, gab heute den Ausbau und die Weiterentwicklung seiner Kompetenzen im Bereich Design, Technologien und Betriebsabläufe im europäischen eMobility-Geschäft bekannt, um die Hersteller von Elektrofahrzeugen weltweit zu unterstützen. Diese Upgrades werden den Einsatz von Eaton bei der Bereitstellung von Lösungen für Elektrofahrzeuge für PKW-, Nutzfahrzeug- und Off-Highway-OEMs weltweit unterstützen.

"Bei der Elektrifizierung des Automobil- und Nutzfahrzeugmarktes sind neue Fähigkeiten gefragt, um dem Wandel in der Branche Rechnung zu tragen", so Mark Schneider, President, eMobility, Eaton. "Wir beobachten weltweit eine steigende Nachfrage nach Lösungen für Elektrofahrzeuge, die an unseren europäischen Standorten entwickelt und produziert werden."

Montrottier produziert Leistungselektronik-Komponenten für globale Elektrofahrzeughersteller

Der Geschäftsbereich eMobility von Eaton hat im französischen Montrottier in eine hochmoderne Produktionsanlage für Leistungselektronik-Komponenten investiert. Der Start der Massenproduktion ist für Mitte 2023 geplant. Die Leistungselektronik-Technologien profitieren von Eatons Expertise im Management von Hochspannungsstrom und resultieren in fortschrittlichen Fahrzeug-Traktionswechselrichtern und DC/DC-Wandlern mit Fokus auf Leistungsdichte und Effizienz.

Werk in Tczew erweitert Produktion im Bereich eMobility

In diesem Jahr hat Eaton auch einen bereits bestehenden Standort in Tczew, Polen, ausgebaut, um die Nachfrage europäischer und globaler Kunden nach Elektrofahrzeugen befriedigen zu können. Die Transformation der Anlage wurde mit einer Feier für die Mitarbeiter des Werks, die Unternehmensführung und Regierungsvertreter eingeläutet.

"Die Erweiterung um eMobility-Produkte innerhalb eines unserer führenden Werke verdeutlicht die Fähigkeit von Eaton, seinen Kunden die Lösungen zu bieten, die sie beim Übergang von traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu elektrifizierten Antriebssystemen benötigen", so Schneider.

Bonner Werk entwickelt prämierte Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie

Der Standort von Eaton in Bonn beherbergt seit vielen Jahren eine hochmoderne elektrotechnische Entwicklungs- und Testeinrichtung, die sich auf industrielle Steuerungen und Schutzeinrichtungen sowie die Energieverteilung konzentriert. Das Team in Bonn greift auf dieses Fachwissen und diese Fähigkeiten zurück und wendet sie bei der Entwicklung der Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie auf Elektrofahrzeugsysteme an, wodurch die derzeit auf dem Markt befindlichen Lösungen zum Schutz von Elektrofahrzeugen bei weitem übertroffen werden.

Diese neue Schaltkreisschutzlösung wurde im Rahmen des jährlich stattfindenden R&D Partners Tech Day der Hyundai-Kia Motors Corporation als "Best Technology" in der Kategorie Elektrifizierung ausgezeichnet. Die Auszeichnung folgt auf weitere kürzlich erhaltene Preise für die Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie von Eaton, darunter eine PACEpilot-Auszeichnung von Automotive News und der Gasgoo Award 2022 Top 100 Players of China's New Automotive Supply Chain im Bereich der Elektrifizierung des Antriebssystems.

Neuer Standort in Karlsruhe, Deutschland, bildet die Basis für Kundenkontakt und technischen Service

Im vergangenen Jahr hat Eaton in Karlsruhe eine neue Büro- und Laboreinrichtung mit einer Reihe von Workstations und einem Labor eingerichtet. Dank der Nähe zu wichtigen Herstellern und Zulieferern dient das neue Büro als Basis für die Interaktion mit Kunden und für technische Dienstleistungen in der Region. Demnächst soll dort ein neues Innovations- und Testlabor für die Prüfung von Leistungselektronik- und Stromverteilungsprodukten eingerichtet werden, um die Prüfung der neuesten eMobility-Produkte innerhalb kürzester Zeit zu ermöglichen. Außerdem baut Eaton die eMobility-Produktion in Gummersbach (Deutschland) und Györ (Ungarn) aus, wobei die Fertigungsanlagen des Eaton Electrical Sector genutzt werden.

