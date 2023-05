Das Institute of Food Technologists (IFT), eine gemeinnützige wissenschaftliche Organisation, die sich der Förderung der Lebensmittelwissenschaft und ihrer Anwendung im globalen Lebensmittelsystem widmet, und die Seeding The Future Foundation freuen sich, die Rückkehr des jährlichen Seeding The Future Global Food System Challenge bekannt zu geben. Der Wettbewerb lädt Wissenschaftler, Ingenieure, Innovatoren, Unternehmer und multidisziplinäre Teams von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), gemeinnützigen Organisationen, Sozialunternehmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie kleinen und aufstrebenden Startups ein, ihre bahnbrechenden Innovationen einzureichen, die zur Umgestaltung des weltweiten Ernährungssystems beitragen werden.

Auch im dritten Jahr der Challenge werden wieder Zuschüsse und Preise im Gesamtwert von 1 Million US-Dollar vergeben, und zwar in Form von Seed Grants (je 25.000 US-Dollar), Growth Grants (je 100.000 US-Dollar) und Seeding The Future Grand Prizes (je 250.000 US-Dollar). Zu den Gewinnern des Growth Grant und Grand Prize im letzten Jahr gehörten:

Vermarktung von Larven der Schwarzen Soldatenfliege als Hühnerfutter zur Verbesserung der Eiernahrung und zur Senkung der Produktionskosten von Eiern in Ruanda. ( Food Systems for the Future

Beseitigung der gefährlichen Aflatoxine aus den Lieferketten von Kleinbauern, zunächst für den Erdnussanbau in Haiti. ( Acceso

Beschleunigung der Bereitstellung von Aquaponikanlagen, die erdlose Pflanzen-und Fischzucht kombinieren, um vor dem Hintergrund des Klimawandels die weltweite Nahrungsmittelproduktion zu steigern. ( INMED Partnerships for Children

Ein von der Gemeinde geführtes Programm für solarbetriebene Kühllager, um den Zugang zu verbesserten landwirtschaftlichen Techniken und Praktiken in ländlichen Gebieten zu erleichtern. ( Smart Villages Resource Group

Nutzung des US Postal Service, um frische Produkte vom Bauernhof bis an die Haustür der Verbraucher zu bringen. (World Wildlife Fund

"Die Global Food System Challenge ist ein Aufruf zum Handeln an die globale Lebensmittelgemeinschaft. Mehr als 840 Millionen Menschen leiden unter chronischem Hunger, schwerer Unterernährung und extremer Armut. Gleichzeitig werden weltweit jedes Jahr mehr als 30 Prozent der Lebensmittel verschwendet. Klimawandel, Konflikte und Armut verhindern für viele Menschen in Industrie- und Entwicklungsregionen einen gleichberechtigten Zugang zu sicheren und nahrhaften Lebensmitteln. Wir benötigen dringend effektive und transformative Innovationen, die zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem führen und den Zugang zu gesunden, erschwinglichen und schmackhaften Lebensmitteln fördern, denen die Verbraucher vertrauen", so Bernhard van Lengerich, Gründer der Seeding The Future Foundation.

Die Bewerbungsfrist beginnt am 1. Juni und endet am 1. August. Interessierte Teilnehmer können sich hier über die Richtlinien informieren, um mit der Ausarbeitung ihrer Bewerbung zu beginnen.

Seit 2021 sind mehr als 1.500 Einreichungen aus 75 Ländern von multidisziplinären Teams aus Hochschul- und Forschungseinrichtungen, gemeinnützigen Organisationen und Startups eingegangen. Die Challenge wird von der Seeding The Future Foundation finanziert und vom IFT ausgerichtet.

"Die Seeding The Future Global Food System Challenge spiegelt den Auftrag und das Engagement des IFT wider, die Ernährungssicherheit zu stärken und eine gesunde Zukunft unserer globalen Nahrungsmittelversorgung zu fördern", berichtet Christie Tarantino-Dean, CEO, IFT. "Wir sind sehr erfreut, erneut mit Bernhard und der Seeding The Future Foundation zusammenzuarbeiten, um eines der wichtigsten Schaufenster für Lebensmittelinnovation und Erfindungsreichtum zu ermöglichen."

Weitere Informationen finden Sie unter ift.org/food-system-challenge. Bewerbern, die zusätzliche Unterstützung benötigen, wird empfohlen, die Frequently Asked Questions (häufig gestellte Fragen) zu lesen.

Über das Institute of Food Technologists

Das Institute of Food Technologists (IFT) ist eine globale Organisation mit etwa 12.000 Mitgliedern aus mehr als 100 Ländern, die sich für die Förderung der Lebensmittelwissenschaft einsetzen. Seit 1939 führt das IFT die klügsten Köpfe der Lebensmittelwissenschaft und -technologie und verwandter Berufe aus Forschung, Regierung und Industrie zusammen, um die größten Herausforderungen der Welt im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu bewältigen. Das IFT setzt sich dafür ein, dass ihre Mitglieder über die notwendigen Ressourcen verfügen, um zu lernen, zu wachsen und die Lebensmittelwissenschaft voranzutreiben, während sich die Bevölkerung und die Welt weiterentwickeln. Nach Überzeugung des IFT fällt der Wissenschaft eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung einer globalen Nahrungsmittelversorgung zu, die nachhaltig, sicher, nahrhaft und allen zugänglich ist. Weitere Informationen unter ift.org.

Über die Seeding The Future Foundation

Die Seeding The Future Foundation ist eine private, gemeinnützige Organisation, die sich dem Grundgedanken verschrieben hat, dass alle Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu sicheren, nahrhaften, erschwinglichen, schmackhaften und vertrauenswürdigen Lebensmitteln haben sollten. Sie will innovative Lösungen fördern, die dazu beitragen können, das globale Lebensmittelsystem nachhaltiger zu gestalten und die Gesundheit von Mensch und Umwelt zu verbessern. Die Stiftung stellt Startkapital und Unterstützung für vielversprechende Ideen und Innovationen von großem Potenzial bereit, um die Lebensmittelsysteme weltweit zu verbessern, Technologien zur Vermeidung von Nachernteverlusten in Entwicklungsregionen zu entwickeln und die Grundlagen in Wissenschaft und Forschung zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter seedingthefuture.org.

