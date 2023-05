Kunden erhalten Zugang zu branchenführender Technologie, um datengetriebene Investorenkommunikation zu fördern

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, und Novisto, ein führendes ESG-Datenmanagement-Softwareunternehmnen, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihr ESG-Narrativ zu kreieren und somit mit der innovativen Plattform von Q4 ausgestattet zu werden. Die Partnerschaft wird Q4-Kunden mit der innovativen ESG-Datenmanagement-Softwarelösung von Novisto ausstatten, um ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verbessern, was zu einem rationalisierten Prozess und einer effizienteren Kommunikation führen wird.

"Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Novisto, um das Nachhaltigkeitsmanagement für unsere Kunden mithilfe einer hochmodernen ESG-Datenmanagement-Softwareplattform zu rationalisieren", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Das ESG-Softwaretool von Novisto bildet eine direkte Ergänzung des bestehenden Angebotes von Q4, das entwickelt wurde, um Unternehmen zu unterstützen, den Interessenvertretern ihre ESG-Historie mithilfe von Websites und virtuellen Ereignissen mitteilen zu können. Unsere Partnerschaft mit Novisto wird unsere Kunden in die Lage versetzen, ihre ESG-Metriken zu entwickeln und Nachhaltigkeit in ihre Unternehmensstrategie integrieren zu können."

Q4 stellt eine Palette von wachsenden ESG-Kommunikationslösungen zur Verfügung, darunter ESG-Websites, welche die digitale Kommunikation standardisieren und vereinfachen, wie Investoren mit Corporate Storys und virtuellen Investorenveranstaltungen für ESG-Themen agieren, die marktführende Veranstaltungstechnik, Videostreaming und interaktive Merkmale kombinieren, um einen virtuellen Investorentag zu kreieren und den ESG-Datenaustausch zu ermöglichen. Durch Kombination mit der ESG-Datenmanagement-Plattform von Novisto werden die Q4-Kunden besser gerüstet sein, um den regulatorischen Anforderungen auf dem Markt gerecht zu werden.

"Wir sind über die Partnerschaft mit Q4 äußerst erfreut, um die Kunden unterstützen zu können, ihre ESG-Leistung und -Berichterstattung zu verbessern", so Charles Assaf, CEO von Novisto. "Unsere jeweiligen Lösungen sind gut positioniert, um Daten und Mitteilungen für Investoren zur Verfügung zu stellen, die wichtige Bestandteile jedes effektiven ESG-Programms sind."

Über Novisto

Novisto trägt zur Nachhaltigkeit der Wirtschaft, Umgebung und Gesellschaft bei, indem es Unternehmen ermöglicht wird, mithilfe unserer ESG-Datenmanagement-Software bessere Entscheidungen zu treffen und Mitteilungen zu machen. Novisto wurde 2019 in Montreal gegründet und liefert ein ERP-System, um ESG-Anforderungen zu verwalten und Unternehmen in die Lage zu versetzen, einen datenorientierten Ansatz für eine bessere Berichterstattung zu nutzen und ihre nachhaltigkeitsbezogenen Themen zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.novisto.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf effiziente gegenseitige Begegnungen und eine effiziente Kommunikation miteinander treffen.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, Engagement Analytics, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen sowie Überwachungs- und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digital Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter www.q4inc.com.

