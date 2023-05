Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und eine neue Generation von PIM stehen im Mittelpunkt des branchenführenden Events rund um das Produktinformations-Management

inriver, das führende Softwareunternehmen, das die gesamte Product Journey durch umsatzförderndes Produktinformations-Management (PIM) über alle Kunden-Touchpoints hinweg unterstützt, hat heute bei der PIMpoint Europe 2023, seiner Jahreskonferenz und der weltweit größten Veranstaltung für das Produktinformations-Management, eine wichtige Produktinnovation präsentiert und führende Markenpartner vorgestellt.

Im Fokus der diesjährigen Veranstaltung steht die neue PIM-Generation von inriver, eine Weiterentwicklung herkömmlicher Lösungen für das Produktinformations-Management. Als Ergebnis dieser neuartigen PIM-Lösungen gab inriver die Fortsetzung der Produktinnovationen für die inriver PIM-Plattform bekannt einschließlich der ChatGPT-Funktionalität -, mit dem Ziel, die Effizienz bei der Ergänzung von Produktdaten zu steigern, und demonstrierte die Leistungsfähigkeit seiner jetzt verfügbaren Syndikationsfunktionen. Diese Innovationen haben es inriver ermöglicht, die betriebliche Effizienz zu steigern, digitale Regalanalysen zu integrieren, die Absatzmöglichkeiten zu erweitern und die Nachhaltigkeit zu optimieren.

"Wir sehen uns mit einer beispiellosen Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit von Marken, Einzelhändlern und Herstellern konfrontiert, die aus unserer zunehmenden Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft resultiert. Die PIMpoint Europe 2023 kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für unsere Branche", so Niels Stenfeldt, CEO bei inriver. "Während sich die Welt auf den neuen Vorstoß der Europäischen Union mit dem digitalen Produktpass vorbereitet, transformiert die neue PIM-Generation die globalen Anforderungen an die Lieferkettentransparenz in neue Wachstumsfaktoren für Fertigungsunternehmen. Der Zeitpunkt könnte nicht günstiger sein, um Gleichgesinnte aus so vielen Branchen zu bedeutenden Gesprächen über die Zukunft zu empfangen."

Neben inriver werden führende Marken wie Michelin, Victorinox, Öob oder Fluidra Kunden- und Partner-Showcases anbieten. Diese Marken sind erstklassige PIM-Anwender, die inriver bei der Erstellung, Anreicherung und Syndizierung von Produktinformationen über zahlreiche Kanäle und Marktplätze unterstützen.

Eine weitere Marke und ein inriver-Kunde auf der PIMpoint ist Lantmännen, Nordeuropas führendes Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Maschinen, Bioenergie und Lebensmittel. Lantmännen ist im Besitz von 18.000 schwedischen Landwirten und beschäftigt 10.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern präsent und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 60 Milliarden SEK.

"Lantmännen verfolgt einen langfristigen Ansatz in der Landwirtschaft und übernimmt eine aktive Rolle beim Aufbau einer nachhaltigeren Energie- und Lebensmittelversorgung. Wir handeln verantwortungsbewusst vom Feld bis zum Teller und konzentrieren uns auf Herausforderungen, die für eine nachhaltige, rentable und florierende Landwirtschaft entscheidend sind", erläutert Håkan Jägbrink, Platform Manager für das IT Commercial Backbone bei Lantmännen. "Da wir eine nachhaltige Wertschöpfungskette über mehrere Unternehmen und Branchen hinweg errichten, ist Lantmännen auf vollständige und präzise Produktdaten angewiesen. Die PIM-Lösung von inriver hilft uns dabei, die Daten über Personen, Prozesse und unsere Metadatenstruktur für unsere sieben verschiedenen Unternehmen zu verknüpfen. Das flexible, elastische Datenmodell von inriver PIM unterstützt unsere Product Journey und erleichtert Effizienzoptimierung und Kostenreduzierung. Und inriver entwickelt sich genau in die richtige Richtung für unsere kommenden Anforderungen."

Außer Produktinnovationen, Marken- und Partnerpräsentationen gab inriver auch die Preisträger der inriver Awards 2022 bekannt. Die Preise würdigen Unternehmen und Einzelpersonen, die in der Branche führend sind und den Wandel im digitalen Handel und Produktinformations-Management vorantreiben. Gewinner des PIMpoint Europe Award sind:

Alliance Ambassador of the Year 2022, Global Salesforce

Alliance Partner of the Year 2022, Global Bynder

Customer of the Year 2022, EMEA Fluidra

Customer Ambassador of the Year 2022, EMEA Christopher Klumpp, Victorinox

Partner of the Year 2022, EMEA Nexer

Partner Project of the Year 2022, EMEA Nexer für Lantmännen

Community Ambassador of the Year 2022, Global Mark Stuart-Walker, Luceco plc

"Dies war ein wirklich faszinierendes Jahr für die PIM-Community. Die Empfänger der inriver Awards 2022 werden nicht nur für ihre branchenführenden PIM-Anwendungen, Projekte und Innovationen ausgezeichnet, sondern auch für ihre Anstrengungen bei der Zusammenarbeit und der Transformation von Unternehmen", so Brooke Cunningham, Chief Marketing Officer bei inriver. "Die diesjährigen Preisträger sind mit ihren Produktinformationsstrategien prägend. Diese Partner setzen sich dafür ein, dass unsere gemeinsamen Kunden ihre gesamte Product Journey vorantreiben können. Im Namen des Führungsteams von inriver möchte ich allen Preisträgern für ihren Beitrag zu den erfolgreichen Geschäftsergebnissen danken."

Die PIMpoint wird ermöglicht durch das bewährte inriver Partnerökosystem und seine wichtige Rolle für die Erfolgsgeschichten unserer Kunden einschließlich der Global-Sponsoren der PIMpoint 2023, Optimizely und Nexer, sowie der Europa-Sponsoren Bynder, Delaware, Digizuite, Lengoo, Transperfect, Aprimo, Diamir Consulting, FotoWare, Geta, Immeo, Tietoevry, Etac, Avensia, ChannelEngine, Cypoint Inspire AB, Mad Max Consulting, Priint und Xsarus.

Neben der Dynamik bei Kunden und Partnern auf dem skandinavischen Markt investiert inriver weiterhin in Führungskräfte und Talente, um die regionalen Teams zu unterstützen. Ulrica Falkenberg wurde kürzlich zum Chief People and Culture Officer des Unternehmens mit Sitz in Stockholm ernannt. Die erfahrene Managerin und schwedische Staatsbürgerin Falkenberg war zuletzt tätig als CHRO bei Trustly, einem Unternehmen für digitale Zahlungen, und arbeitete als Führungskraft bei Alumni Harvey Nash, einem Personalunternehmen mit Schwerpunkt auf Führungskräften, sowie bei der Max Mara Fashion Group.

