Mit der weltweiten Verbreitung von Einweg-E-Zigaretten wächst die Sorge über die dadurch verursachten Umweltprobleme. Als einer der wichtigsten Influencer von Unternehmen für elektronische Zerstäubungstechnologie sowie als Muttergesellschaft von VOOPOO nimmt die ICCPP Group diese Probleme ernst. Deshalb hat der Geschäftsbereich ODM+ der Gruppe kreativ die weltweit erste doppelt umweltfreundliche Einweg-Vape-Lösung mit dem Namen "Cyclo"-Serie entwickelt. Diese Serie kombiniert als Branchennovum das Konzept der Zerlegbarkeit und der biologischen Abbaubarkeit und erreicht damit erstmals die Tragbarkeit für den Benutzer und die Wiederverwertbarkeit. Die "Cyclo"-Serie wird auf der Vaper Expo UK feierlich vorgestellt.

The "Cyclo" eco-friendly vape solutions of ICCPP ODM+ (Photo: Business Wire)

Patentiertes PLA-Material: Der Schlüssel zur Verwirklichung einer stabilen biologischen Abbaubarkeit Die "Cyclo"-Serie wird aus unserem exklusiven und patentierten PLA-Material hergestellt. Dabei handelt es sich um ein biologisch abbaubares Material, das aus Maisstärke und damit aus einer erneuerbaren pflanzlichen Ressource hergestellt wird. Das Material kann nach 3 bis 6 Monaten in Kohlendioxid und Wasser abgebaut werden, nachdem es recycelt und im Boden deponiert wurde. Somit ist es ein umweltfreundlicheres Material.

Darüber hinaus hat ICCPP in Tausenden von Versuchen und Tests eine einzigartige interne Struktur und ein Verfahren entwickelt, um die Stabilität des einzigartigen PLA-Materials weiter zu verbessern, sodass es auch nach Tausenden von Fall- und Aufpralltests seine ursprüngliche Festigkeit beibehält. Ziel ist es, die Stabilität und Sicherheit von PLA-E-Zigarettensticks deutlich zu verbessern, ohne die ursprünglichen Vorteile des Materials in Bezug auf biologische Abbaubarkeit zu zerstören.

Bleifreies und modulares Design: Zerlegbarkeit wird zur Realität

Das Engagement von ICCPP für ökologische Nachhaltigkeit geht weit über die reine Materialauswahl hinaus.

Wir haben eine Vielzahl von umweltfreundlichen Konstruktionsmerkmalen implementiert, wie zum Beispiel ein lötfreies, bleifreies Design und eine vorautomatisierte modulare Montage. Dank dieser Konstruktionsmerkmale sind die "Cyclo"-Vaporizer zwecks Recycling oder Entsorgung mühelos demontierbar, wodurch die Umweltauswirkungen der Herstellungs- und Nutzungsprozesse minimiert werden.

Zahlreiche Optionen für Zerstäubungsspulen: Die Erweiterung um Umweltkonzepte

Das Engagement von ICCPP für ökologische Nachhaltigkeit geht über das Produkt selbst hinaus. Wir haben auch die Zerstäubungsspulen-Technologie in der "Cyclo"-Serie weiterentwickelt, was zu längerer Lebensdauer, weniger Materialabfall sowie einem stabileren und reineren Geschmack für die Verdampfer führt.

Die Zerstäubungsspulen-Technologie in den "Cyclo" Vape-Lösungen umfasst die Mesh-Spulen-Technologie und die Gene Tree Keramik-Spulen-Technologie. Einerseits kombiniert unsere Mesh-Spulen-Technologie verschiedene Widerstandsszenarien mit einer einzigartigen mehrschichtigen Verteilungsstruktur, um die Leistung an einem einzelnen Punkt präzise zu steuern und die Wärmefeldabdeckung an einem einzelnen Punkt genau zu berechnen, sodass die Wärme gleichmäßig verteilt wird und ein stabiler, perfekter und reiner Geschmack gewährleistet ist.

Die Gene Tree Keramikspulen-Technologie verwendet ein exklusives, pulverfreies, umweltfreundliches Verfahren. Dieses umfasst nanokristallines Keramikmaterial, das bei 3000 Grad gebrannt wird, sowie eine mehrschichtige Ölführung der Güteklasse A+ und eine Ölschleusenstruktur, die eine stabilere und gleichmäßigere Erwärmung ermöglicht. Diese einzigartige Kombination von Technologien stellt sicher, dass die "Cyclo"-E-Zigarettenlösungen den Kunden mehr Züge, einen reineren Geschmack, eine größere Geschmackskonsistenz sowie ein hervorragendes Dampferlebnis bieten und gleichzeitig weniger Umweltprobleme verursachen.

Der Ursprung von "Cyclo": Das Engagement von ICCPP für die Umwelt und die Gesellschaft

Aus diesem Grund nennen wir unsere Lösungen für elektronische Zigaretten "Cyclo". Der Name spiegelt unser Engagement für die Schaffung eines geschlossenen, zirkulären Produktkreislaufs wider, der sowohl umweltfreundlich als auch nachhaltig ist. Der Slogan von "Cyclo" lautet "Cycle of all things". Er steht für unser Engagement und unsere Entschlossenheit, die ökologische Nachhaltigkeit in allen Bereichen unseres Unternehmens zu fördern.

Somit sind die E-Zigaretten der "Cyclo"-Serie die perfekte Wahl für alle, die Wert auf ein umweltfreundliches und nachhaltiges Dampferlebnis legen. Mit biologisch abbaubaren Materialien, recycelfähigen Designmerkmalen, modernster Zerstäubungsspulen-Technologie und unserem Engagement für die Umwelt laden wir Sie ein, uns auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu begleiten.

Neben den umweltfreundlichen "Cyclo"-Produkten bietet ICCPP ODM+ Dutzende von Vapes, einschließlich nachfüllbarer und Einweg-Pods, für britische E-Zigaretten-Enthusiasten und Branchenexperten an, die den Geschmacks- und Dampfvorlieben des lokalen Marktes entsprechen und die lokalen Vorschriften erfüllen. Willkommen am Stand E10 im NEC in Birmingham: Wir freuen uns darauf, Sie vom 12. bis 14. Mai 2023 dort zu begrüßen.

1)Über ICCPP ODM+:

ICCPP ODM+ ist ein innovatives, strategisches ODM-Kooperationsmodell, das 2022 von der ICCPP Group ins Leben gerufen wurde und das Geschäftskonzept "Branding First, Product Integrating Technology and Marketing" verfolgt.

Durch umfassende Innovationen und Durchbrüche in den Bereichen Technologie+, Produkt+, Geschmack+, Qualität+, Konformität+ und Marketing+ bietet ICCPP ODM+ hochwertige Vape-Lösungen und Dienstleistungen für die Marken der Kunden an, um den Verbrauchern weltweit ein gesünderes und glücklicheres Leben mit elektronischen Zerstäubern zu ermöglichen und eine langfristige Entwicklung sowohl der Kundenmarken als auch von ICCPP ODM zu erreichen.

2)Über die ICCPP Group:

Die ICCPP Group, die Muttergesellschaft von VOOPOO, ist ein umfassender ökologischer Konzern im Bereich der elektronischen Zerstäubung, der die gesamte industrielle Kette abdeckt. Das Unternehmen entwickelt sich rasch mit einem neuen Geschäftsmodell, das auf Matrix, Internationalisierung und Plattform basiert und Technologieforschung und -entwicklung, Produktdesign, intelligente Fertigung, Markenführung und Lieferkettenmanagement miteinander verbindet.

Seit 9 Jahren sind die Produkte und Lösungen von ICCPP im Bereich der elektronischen Zerstäubung in mehr als 70 Ländern weltweit im Einsatz und bedienen mit 100.000 Offline-Verkaufsstellen mehr als 36 Millionen Verbraucher.

