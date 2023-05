Altasciences meldete heute den Erhalt des CRO Leadership Award 2023 in der Kategorie Fähigkeiten ("Capabilities") als Anerkennung für herausragende Leistungen in der Auftragsforschung. Dies ist das achte Jahr, in dem Altasciences, ein vollständig integrierter Anbieter von Lösungen für die Arzneimittelentwicklung, als Top-Performer bewertet wurde.

Im Rahmen der alljährlichen "Quality Benchmarking"-Umfrage von ISR haben Clinical Leader und Life Science Leader gemeinsam mit ISR Reports 46 CROs anhand von mehr als 20 Leistungskennzahlen bewertet.

"Die Umfrageteilnehmer werden zur Bewertung von CROs aufgefordert, mit denen sie in den letzten 18 Monaten praktische Erfahrungen gesammelt haben", erklärte Kevin Olson, CEO von Industry Standard Research. "Im Gegensatz zu Wahrnehmungsdaten können sich die Nutzer der ISR-Marktforschung mit Erfahrungsdaten in ihren Geschäftsentscheidungen sicher fühlen, da diese auf den Erkenntnissen aus den jüngsten Erfahrungen ihrer Branchenkollegen basieren."

In der Kategorie Fähigkeiten wird die Fähigkeit eines CROs bewertet, eine große Bandbreite an Serviceleistungen, Expertise und Ressourcen für verschiedene Therapiebereiche bereitzustellen. Altasciences transformiert seit mehr als 25 Jahren das traditionelle Outsourcing-Paradigma mithilfe der Entwicklung einer Outsourcing-Komplettlösung mit End-to-End-Services, die den Prozess der Arzneimittelentwicklung in frühen Phasen für seine Partner vereinfacht und beschleunigt.

"Wir freuen uns sehr, von unseren Branchenkollegen anerkannt zu werden, und sind stolz darauf, die Erwartungen von kleinen und großen Pharmaunternehmen übertroffen zu haben", sagte Chris Perkin, CEO von Altasciences. "Unsere Fähigkeit, innovativ zu sein und eine große Bandbreite an integrierten Lösungen hoher Qualität für unsere Kunden bereitzustellen, ist das, was uns unterscheidet, und diese Auszeichnung ist ein Beweis für die breite Expertise, die unser Team tagtäglich in Kundenprojekte und Wissenschaft einbringt."

Mit neun strategisch platzierten Forschungs- und Produktionsanlagen in Nordamerika trägt Altasciences dazu bei, die Auswahl der Leitkandidaten seiner Partner bis zum klinischen Wirksamkeitsnachweis und darüber hinaus sicher zu beschleunigen.

Über Altasciences

Altasciences ist ein integrierter Anbieter von Lösungen für die Arzneimittelentwicklung, der Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit einem bewährten, flexiblen Konzept für präklinische und klinische Pharmakologie-Studien, das Formulierungs-, Herstellungs- und Analysedienste beinhaltet, unterstützt. Seit über 25 Jahren kooperiert Altasciences mit Sponsoren, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Wirksamkeitsnachweise, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230509005181/de/

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

+1 514 601-9763

jcabana@altasciences.com