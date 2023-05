ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Bürokratie in Deutschland:

"Der Traum: ein Land ohne Bürokratie und staatliche Hindernisse. Eine Verwaltung, die nach Augenmaß und praktischen Gesichtspunkten entscheidet. Ein Land, das schnell entscheidet und schnell umsetzt. Ein Land mit wenig Bürokratie. Deutschland-Tempo. Die Realität: Die Gesetze werden länger und spezifischer. Schon beim Verfassen bedenken die Experten auch die randständigen Aspekte, die Beratungen im Bundestag reichern die Regelwerke nochmal an. Die Wahrheit: Einzelfall-Genauigkeit zählt in der Bundesrepublik, Pauschalisierung deutlich weniger. Auf Deutschland-Tempo will hier so gut wie niemand beschleunigen."