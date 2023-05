DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bedeutung des 8./9. Mai:

"Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei der Parade zum Tag des Sieges einmal mehr Parallelen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Invasion Russlands in die Ukraine gezogen. "Gegen unser Mutterland ist ein echter Krieg entfesselt worden", behauptete Putin am Dienstag in Moskau. "Die heutige Zivilisation steht erneut an einem entscheidenden Wendepunkt." Für Deutschland bedeuten solche Äußerungen eine Gratwanderung. Wenn Moskau heute den Krieg gegen die Ukraine mit dem angeblichen Faschismus rechtfertigt, der dort herrsche, dann haben wir das Bedürfnis, klar zu sagen: Der faschistische Staat heißt in diesen Zeiten Russland. Doch wie leicht rutscht man dabei in eine Relativierung der deutschen Kriegsverbrechen oder gar eine falsche Gleichsetzung zwischen dem Nationalsozialismus und Putins Herrschaft. Mäßigung und gleichzeitig Präzision in der Sprache können hier helfen."