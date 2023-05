Deenova, die französisch-italienische Gruppe und Europas führender Anbieter von Automatisierungslösungen für die Arzneimittelsicherheit in Krankenhäusern und Langzeitpflegeeinrichtungen, freut sich, den Abschluss von zwei neuen Lieferaufträgen für seine neueste Reihe von automatisierten AIDE-Systemen bekannt zu geben.

Der erste Vertrag wurde mit dem Charles-Perrens-Krankenhaus in Bordeaux über die Lieferung von AIDE-CUT, dem Automatisierungssystem von Deenova für die Arzneimittelsicherheit zum Schneiden und Umpacken von Tabletten aller Arten von Medikamenten, unterzeichnet. Beim Umverpacken von Medikamenten in Einzeldosen gewährleistet das AIDE-CUT höchste Genauigkeit und Sicherheit. Das System ist mit Hightech-Sensoren ausgestattet, die Fehler in Echtzeit erkennen und korrigieren und so eine Optimierung des Schneide- und Umpackprozesses gewährleisten.

Der zweite Vertrag wurde mit dem Pflegeheim Paul Reig in Banyuls, Frankreich, über die Lieferung von AIDE-PICK, dem Automatisierungssystem von Deenova für die personalisierte Therapievorbereitung zur Verteilung von Behandlungen an Patienten, unterzeichnet. Das AIDE-PICK verbessert die Patientensicherheit, reduziert Medikationsfehler und maximiert die betriebliche Effizienz, indem es eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Medikation gewährleistet, so dass das Pflegepersonal mehr Zeit mit den Patienten und weniger Zeit mit der Vorbereitung der Therapien verbringen kann.

Die ursprünglich 2013 eingeführte AIDE-Linie von automatischen Ausgabegeräten wurde im Laufe der Jahre 2022-2023 erweitert, um Module zu integrieren, die das automatische Umpacken und Ausgeben aller Arten von Medikamenten ermöglichen, einschließlich Beuteln, Ampullen, vorgefüllten Spritzen und Fläschchen. Die neue AIDE-Linie wird auf dem französischsprachigen Krankenhausapothekenkongress Hopipharm vorgestellt, der dieses Jahr vom 24. bis 26. Mai im Straßburger Kongresszentrum (Stand 79) stattfindet.

"Diese Verträge sind ein Beweis für das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit, innovative und zuverlässige Lösungen zu liefern, die die Sicherheit und Effizienz des Medikamentenmanagements verbessern", so Lo?c Bessin, Entwickler von AIDE-Lösungen und Geschäftsführer von Deenova Frankreich. "Weniger als ein Jahr nach der Einführung unserer AIDE-Linie haben wir bereits sechs Installationen für 2023 geplant."

Mit diesen beiden neuen Verträgen stärkt Deenova seine Führungsposition auf dem französischen Markt für Automatisierung der Arzneimittelsicherheit, wie Christophe Jaffuel, Mitglied des Vorstands und Chief Commercial Officer der Deenova-Gruppe, erklärt: "Nach 10 Jahren Marktführerschaft auf dem französischen Markt mit dem automatisierten System ACCED ist die erfolgreiche Einführung unserer neuen modularen Produktreihe AIDE sehr vielversprechend für die Zukunft unseres Unternehmens."

Über Deenova

Deenova ist der führende Anbieter von Lösungen im Bereich der Mechatronik (Robotik und Automatisierung) für die Rückverfolgbarkeit von Medikamenten und RFID-basierten medizinischen Geräten im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentgeschützten und vollständig integrierten Lösungen von Deenova haben und werden in hohem Maße dazu beitragen, den wachsenden Druck auf Gesundheitsdienstleister zu mindern, die Patientensicherheit zu verbessern, Therapiefehler zu reduzieren, die Abfallmenge und die Verwendung von kontrollierten Medikamenten zu minimieren, die Kosten einzudämmen und die Lücke zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischem Personal zu verkleinern. Deenova garantiert die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren/einmal verwendbaren medizinischen Geräten mit einer erwarteten Kosteneinsparung zwischen 15 und 25%.

