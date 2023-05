QUEBEC, May 10, 2023®, ein Unternehmen, das im Bereich der Software für die Automobilindustrie tätig ist und innovative Low-Level-Sensorfusions- und ADAS- sowie AD-Softwaretechnologie anbietet, die skalierbar und flexibel ist und gleichzeitig eine hohe Leistung bietet, gibt heute seine Teilnahme als Silber-Sponsor an der EcoMotion Week 2023in Tel Aviv, Israel, bekannt.



Das Unternehmen, das von seinen in Israel ansässigen technischen Experten geleitet wird, wird seine preisgekrönte Technologie an seinem Stand demonstrieren und den Delegierten die Möglichkeit bieten, sie live auf der Straße in seinem LeddarCar zu erleben. Darüber hinaus wird der CTO von LeddarTech bei der Veranstaltung eine Diskussionsrunde leiten.

Besuchen Sie das Technologie-Showcase von LeddarTech mit LeddarVision, einer hochleistungsfähigen, kostengünstigen, skalierbaren, hardwareunabhängigen Low-Level-Sensor-Fusions- und Wahrnehmungslösung für ADAS- und AD-Anwendungen im Automobil- und Off-Road-Bereich. Überzeugen Sie sich von der hohen Leistungsfähigkeit der Software bei verschiedenen Autonomiestufen und in verschiedenen Szenarien, z. B. bei extremen Wetterbedingungen, über das preisgekrönte Demonstrations-Dashboard.

Die LeddarVision Front-View(LVF)-Familie von Softwareprodukten für die Automobilindustrie, die die Herausforderungen angeht, die sich bei der Entwicklung von Level 2/2+ ADAS-Anwendungen stellen, wie z. B. die Lösung von Sicherheitsproblemen und die Suche nach skalierbarer Fusions- und Wahrnehmungssoftware, die hohe Leistung zu niedrigen Kosten bietet. Bei diesen beiden unterschiedlichen Produkten handelt es sich um umfassende Low-Level-Fusions- und Wahrnehmungssoftware-Stacks, die Sensormodalitäten für ADAS-Anwendungen mit Level 2/2+ optimal kombinieren und eine 5-Sterne-Bewertung nach NCAP 2025/GSR 2022 erreicht haben.







LeddarVision Front (Entry-Level) (LVF-E): Dieses Produkt setzt neue Maßstäbe bei der Leistung, indem es die effektive Reichweite der Sensoren verdoppelt und eine Lösung ermöglicht, die mit nur drei Sensoren auskommt.







LeddarVision Front (High-End) (LVF-H): Mit der auf 1V5R erweiterten Sensorkonfiguration auf Basis einer einzigen 3-Megapixel-Kamera mit 120-Grad-Blickwinkel und fünf Radargeräten erweitert der LVF-H-Stack die Wahrnehmungsunterstützung für Autobahnassistenzanwendungen, darunter adaptive Geschwindigkeitsregelung bei 160 km/h, 200 Meter Reichweite und halbautomatischer Fahrspurwechsel.

LeddarVision Surround) erweitert die 1VxR-Sensorkonfiguration der LVF-Front-View-Produktfamilie effizient auf eine 5V5R-Konfiguration und verbessert damit die Unterstützung von Stauassistenz- und Autobahnassistenz-Anwendungen. Außerdem ermöglicht es Anwendungen wie den automatischen Spurwechsel, Überholvorgänge und die adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit erweitertem Geschwindigkeitsbereich.

Fahren Sie mit: LeddarCar live - Delegierte, die Tier-1/2-Zulieferer und OEMs der Automobilindustrie vertreten, sind eingeladen, eine Demonstration der LeddarVision Low-Level-Fusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie von LeddarTech auf der Straße zu reservieren.

Nehmen Sie teil: Pierre Olivier, CTO von LeddarTech, wird eine Diskussionsrunde mit dem Titel "Autonomous Vehicle 360: Use Cases" leiten.

Vereinbaren Sie einen Terminfür eine Produktvorführung oder um das LeddarCar live zu erleben.

Über EcoMotion

EcoMotion ist eine dynamische und wachsende Gemeinschaft für intelligente Mobilität mit über 650 Start-ups und 15.000 Mitgliedern. EcoMotion ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Israel Innovation Institute (NGO) und des israelischen Ministeriums für Verkehr und Straßensicherheit sowie des Ministeriums für Wirtschaft und Industrie.

Über LeddarTech

LeddarTech, ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen, entwickelt und liefert umfassende Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den Software Einsatz von ADAS und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um präzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von Automobil- und Geländewagenlösungen zur Verfügung.

LeddarTech hat mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung hervorgebracht und besitzt mehr als 150 erteilte oder beantragte Patente zur Verbesserung von ADAS- und AD-Funktionen. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.comsowie bei LinkedIn, Twitter, Facebookund YouTube.

