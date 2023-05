Unterföhring (ots) -- Der Große Preis der Emilia-Romagna und der Große Preis von Ungarn ohne Werbeunterbrechung live und in voller Länge auch im kostenlosen Stream auf dem Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE)- Neu: @skysportformel1 jetzt auch auf TikTok- Die komplette Formel 1 Saison live erleben mit Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder WOW (https://www.wowtv.de/)- Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1 (https://www.sky.de/sport/formel1)Unterföhring, 10. Mai 2023 - Fantastische Nachrichten für Formel 1 Fans! Sky zeigt den Formel 1 Qatar Airways Grand Prix der Emilia-Romagna sowie den Formel 1 Qatar Airways Grand Prix von Ungarn auch auf seinem Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE) - zusätzlich zur Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky Sport F1 und WOW.Die Formel 1 erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit und besitzt in Deutschland eine jahrzehntelange Tradition. Neben der Live-Berichterstattung zieht auch die Action hinter den Kulissen immer mehr neue und jüngere Fans in ihren Bann. Auch Sky, exklusiver Rechtepartner der Formel 1 in Deutschland, verzeichnete so in den letzten Rennsaisons deutliche Zuschauerzuwächse außerhalb der Gruppe der traditionellen Formel 1 Fans.Um der Fanbegeisterung und einem gewandelten Medienkonsum Rechnung zu tragen, hat sich Sky dazu entschlossen, die Live-Rennen und die exklusive Sky Berichterstattung aus Imola und Budapest kostenfrei über skysport.de (https://sport.sky.de) sowie über die Sky Sport App und im Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE) zugänglich zu machen. Damit bietet Sky bei ausgewählten Rennen allen Interessierten die Möglichkeit, sich von der Faszination Formel 1 und der hochwertigen Berichterstattung bei Sky zu überzeugen.Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Die Gesellschaft wandelt sich in ihrer Mediennutzung, Streaming gewinnt an Relevanz. Mit dem zusätzlichen Angebot der Formel 1 Live-Übertragung über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube Kanal reagieren wir auf diese Veränderungen. Wir sehen uns mit unserer Berichterstattung als Botschafter eines großartigen Sports und möchten unsere Begeisterung mit so vielen Fans wie möglich teilen!"Neu: @skysportformel1 nun auch auf TikTokDas umfangreiche Programm der Formel 1 auf Sky wird ergänzt durch die tägliche Berichterstattung auf Sky Sport News sowie auf den eigenen digitalen Kanälen. Nach Facebook, Instagram, Twitter und YouTube ist Sky Sport F1 nun auch auf TikTok unter @skysportformel1 präsent. Auf diese Weise erreicht die Sky Sport F1 Berichterstattung eine noch breitere Präsenz und Nähe zu den Fans.Rundum-Erlebnis für Formel 1 FansMit insgesamt 23 Rennen ist die diesjährige Formel 1 Saison die umfangreichste aller Zeiten. Sky überträgt jedes Rennwochenende inklusive Trainingssessions, Qualifyings, Sprintrennen und der Rennen live, dazu größtenteils in UHD/HDR.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5505393