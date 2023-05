Der amerikanische Chemiekonzern Huntsman Corporation (ISIN: US4470111075, NYSE: HUN) wird eine vierteljährliche Dividende von 23,75 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen. Die Auszahlung für das zweite Quartal erfolgt am 30. Juni 2023 (Record date: 15. Juni 2023). Auf das Jahr gerechnet werden somit 0,95 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 25,46 US-Dollar (Stand: 9. ...

