EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Prognose

ENCAVIS AG veröffentlicht Konsens der Analystenschätzungen zum Q1/2023



10.05.2023 / 07:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News Encavis AG veröffentlicht Konsens der Analystenschätzungen zur Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2023e sowie zur Erwartung für das laufende Geschäftsjahr 2023e

Hamburg, 10. Mai 2023 - Der im MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) präsentiert im Vorwege der Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2023 den aktuellen Konsens der Analystenschätzungen zu den sechs wesentlichen Steuerungskriterien des Konzerns, den sogenannten Key-Performance-Indikatoren (KPI). Aktuell haben acht der zwölf Analysten der Banken, die Encavis im Research auch unterjährig zu den einzelnen Quartalen einschätzen, an dem Konsens teilgenommen. Der Konsens spiegelt die veröffentlichten Schätzungen zu den Konzernergebnissen des 1. Quartals 2023e sowie die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2023e wider. Hierbei sind Durchschnittswert, oberer Rand und unterer Rand wiedergegeben. Der Umsatzausweis der Quartale und der Guidance für das Gesamtjahr sind ebenso wie die Schätzungen der Analysten bereits um die zu erwartenden Abschöpfungen bereinigt.



Der Konsens steht ebenfalls auf der Website des Unternehmens zum Herunterladen zur Verfügung:

https://www.encavis.com/investor-relations/research



Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com



10.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com