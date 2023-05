FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den Verbraucherpreiszahlen aus den USA dürfte der Dax am Mittwoch auf der Stelle treten. Anleger warten zunächst ab, welche Schlussfolgerungen die Daten am Nachmittag für die Geldpolitik der Notenbank Fed zulassen. An einem Tag mit erneut vielen Quartalsberichten deutscher Unternehmen taxierte der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15 955 Punkten quasi auf Vortagsniveau.

Die UBS geht davon aus, dass die Inflation "immer noch zu hoch ist, um sich damit wohl zu fühlen". Die Experten der Schweizer Großbank gehen wie Anleger generell davon aus, dass die Fed eine Zinspause einlegt. Eine von vielen erhoffte Lockerung sehen sie gleichwohl aber noch in weiter Ferne - und damit auch einen Grund für Anleger, wieder mehr ins Risiko zu gehen. Es könnte sich damit fortsetzen, dass der Dax unter 15 700 Zählern eine Unterstützung bekommt, die 16 000er Marke aber eine zu hohe Hürde ist.

Laut der Commerzbank meiden Anleger das Risiko auch wegen des befürchteten Zahlungsausfalls der US-Regierung. Auch nach einem Treffen mit hochrangigen Republikanern und Demokraten im Weißen Haus ist bei den Gesprächen über eine höhere Schuldenobergrenze kein Durchbruch in Sicht. Wir sind uns einig, dass wir unsere Diskussionen fortsetzen und uns am Freitag wieder treffen werden", sagte Präsident Joe Biden am Vortag nach einem Austausch mit Anführern beider Parteien./tih/stk