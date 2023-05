DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RHEINMETALL - Der Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall erschließt sich überraschend ein neues Geschäftsfeld: den boomenden Markt für Wärmepumpen. Der Konzern wird einen führenden deutschen Heizungshersteller mit einer zentralen Wärmepumpen-Komponente beliefern, mit Verdichtern. Das wurde dem Handelsblatt aus Kreisen des Konzerns bestätigt. Der Konzern hat einen Großauftrag für die Herstellung von Kältemittelverdichtern im Volumen von 770 Millionen Euro erhalten. Das hat Rheinmetall selbst Ende Dezember 2022 bekanntgegeben. Offen blieb bislang, wofür die Verdichter gebaut werden. (Handelsblatt)

ALLIANZ X - Allianz X, die Beteiligungsgesellschaft des Münchener Versicherungskonzerns, sieht gute Chancen für eine Expansion in den Vereinigten Staaten. "Wir wollen unsere Präsenz in den USA stärken", sagte Allianz-X-Chef Nazim Cetin im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der US-Markt für Start-ups werde eher und schneller zurückkommen als in Europa, begründete er die US-Pläne. Aus diesem Grund eröffnet Allianz X demnächst ein Büro in New York. Ende 2024 hält Cetin auch Börsengänge in den USA wieder für möglich. Dafür gelte es nun die Weichen zu stellen. (Handelsblatt)

ADIDAS - Nach dem Ende der Zusammenarbeit von Adidas mit dem Skandalrapper Kanye West wegen antisemitischer Äußerungen hat sich der Zentralrat der Juden zur umstrittenen Frage geäußert, wie der Sportartikelhersteller mit riesigen Beständen bereits produzierter "Yeezy-Schuhe" verfahren soll. "Adidas hat, auch nach der Kritik des Zentralrats, im Bewusstsein um seine unternehmerische Verantwortung die Partnerschaft mit Kanye West in großer Konsequent beendet", sagte Zentralrats-Präsident Josef Schuster. "Das bedeutet aus meiner Sicht auch, dass er nicht mehr etwa durch den Verkauf der Warenbestände von der Zusammenarbeit profitiert." (Welt)

ADLER - Nach der finanziellen Restrukturierung der Adler Group samt Bereitstellung eines neuen Kredits wendet sich der schlingernde Wohnimmobilienkonzern mit einem Rückkaufangebot an Gläubiger der deutschen Tochtergesellschaft Adler Real Estate. Es geht um die 2024 auslaufende Schuldverschreibung im ausstehenden Volumen von 300 Millionen Euro. Gläubiger, die das Angebot annehmen, müssen einer Änderung der Anleihebedingungen zustimmen. Dadurch würden "bestimmte restriktive Verpflichtungen" gestrichen, teilt Adler Real Estate mit. So entfielen nahezu alle Bedingungen, die einen Default auslösen. (Börsen-Zeitung)

SCHÜLKE - Der während der Coronavirus-Pandemie stark gewachsene Desinfektionsmittelhersteller Schülke wird Finanzkreisen zufolge von seinem Private-Equity-Eigentümer für einen Verkauf vorbereitet. Finanzinvestor EQT hat die Investmentbank Bank of America beauftragt, Optionen für die rund 1,5 Milliarden Euro schwere Firma zu prüfen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Als mögliche Käufer gelten vor allem andere Finanzinvestoren. Da diese für einen solchen Deal Kredite benötigen - die angesichts der schwierigen Finanzierungsmärkte derzeit nur schwer zu bekommen sind - ist noch unklar, ob der Verkaufsprozess vor oder nach der Sommerpause startet. (Handelsblatt)

IDT BIOLOGIKA - Der Arzneimittel-Auftragsfertiger IDT Biologika sucht neue Geldgeber. In der Coronavirus-Pandemie hatte das Unternehmen Covid-Impfstoffe für Astrazeneca und Johnson & Johnson hergestellt. Nun will sich IDT Biologika umorientieren und prüft Optionen wie den Verkauf eines Minderheits- oder Mehrheitsanteils an einen Investor, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt sagten. Das Vorhaben sei allerdings noch in einem frühen Stadium, der offizielle Prozess werde frühestens in einigen Monaten starten. Eine weitere Möglichkeit sei die Finanzierung des geplanten Wachstums durch die Muttergesellschaft Klocke, die unter anderem Arzneimittel-Verpackungen herstellt. (Handelsblatt)

REAL I.S. - Die BayernLB-Tochter Real I.S. rechnet mit einem leichten Anziehen von Immobilientransaktionen in der zweiten Jahreshälfte. "Der Markt wird ein Stück weit zurückkommen", sagte Vorstandsvorsitzender Jochen Schenk im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. "Wir werden dies für einige Verkäufe nutzen." Viele Marktteilnehmer würden jedoch weiterhin abwarten, wie hoch die Zinsen künftig sein würden. (Börsen-Zeitung)

CMA CGM - Die französische Reederei CMA CGM steht vor der größten Übernahme seit ihrer Gründung 1978. Der Familienkonzern aus Marseille hat eine entsprechende Kaufabsichtserklärung für die Logistik-Sparte der Bolloré-Gruppe für 4,65 Milliarden Euro unterzeichnet. In dem Preis sind die Verschuldung und der Bargeldmittelbestand von Bolloré Logistics nicht mit berücksichtigt. (Börsen-Zeitung)

May 10, 2023 00:52 ET (04:52 GMT)

