DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KLEINANLEGER - Die EU-Kommission will die Aktienkultur in Europa fördern, indem sie die Rechte von Kleinanlegern stärkt. Finanzfirmen müssen künftig sämtliche versteckten Kosten und Gebühren ihrer Produkte offenlegen. In der Anlageberatung soll ein neuer Test sicherstellen, dass Berater im besten Interesse ihres Kunden handeln. Auch sollen die EU-Aufsichtsbehörden Vergleichsmaßstäbe entwickeln, mit denen Anleger das Preis-Leistungs-Verhältnis von Anlageprodukten überprüfen können. Diese Vorschläge stehen im Entwurf der Kleinanlegerstrategie, der dem Handelsblatt vorliegt. Ein allgemeines Provisionsverbot für Anlageberater ist nicht darin enthalten. (Handelsblatt)

LEITZINS - Bundesbankpräsident Joachim Nagel hätte sich bei der jüngsten Zinserhöhung der EZB in der vergangenen Woche einen größeren Zinsschritt vorstellen können - um 0,5 statt der erfolgte 0,25 Prozentpunkte. Nagel sagte im Interview, einschließlich des EZB-Beschlusses, die Notenbankbilanz schneller als geplant zu verkürzen, sei die Entscheidung aus seiner Sicht aber "in Ordnung". Der Bundesbankpräsident meinte, der Höhepunkt der Teuerung insgesamt sei mittlerweile überschritten. Gleichwohl sei der Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht gewonnen. (FAZ)

MIGRATION - Die Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsrats Astrid Hamker glaubt nicht, dass der Mangel an Fach- und Arbeitskräften in Deutschland mit dem verstärkten Zuzug von Migranten gelindert werden kann. "Dafür gibt es andere Möglichkeiten", sagte die Unternehmerin in einem Interview der Wirtschaftswoche mit Blick auf den Migrationsgipfel von Bund und Ländern. Zum Beispiel "müssen die Anreize für die Aufnahme von Arbeit erhöht werden", fordert Hamker. "Hier hat die Bundesregierung mit ihrem Bürgergeld eher das Gegenteil bewirkt". Außerdem stünden bei 2,5 Millionen Arbeitslosen zwei Millionen offene Stellen zur Verfügung. Es gebe in Deutschland "keinen Mangel an Menschen, sondern einen Mangel an Qualifikation". (Wirtschaftswoche)

FLÜCHTLINGE - Vor dem Flüchtlingsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour Bereitschaft angedeutet, über die Einstufung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer zu diskutieren. Zwar hob er in einem Interview hervor, dass er das Konzept für fragwürdig halte, sagte aber auch: "Länder, die etwa den Status des EU-Beitrittskandidaten haben und Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit machen, werden sicherlich anders behandelt werden müssen als Folterstaaten. Das ist im Falle Georgiens und Moldaus sicher diskutabel." (FAZ)

GEBÄUDEENERGIEGESETZ - CSU-Generalsekretär Martin Huber hat maximalen Widerstand gegen das Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung angekündigt. "Dieser Heizirrsinn ist abgehoben und willkürlich, wir werden uns mit allen Mitteln dagegen wehren", sagte der CSU-Politiker. "Die Heizpläne der Ampel müssen gestoppt werden", forderte der Christsoziale. Huber warf der Ampel Respektlosigkeit gegenüber der Bevölkerung vor. "Sie richten sich gegen jeden Eigentümer, Normalverdiener und Rentner und sind respektlos gegenüber der Lebensleistung dieser Menschen", betonte er. (Redaktionsnetzwerk Deutschland - RND)

ENTSCHULDUNG - Vor dem G7-Finanzministertreffen in Japan hat der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, die Industriestaaten aufgefordert, unabhängig von der Haltung Chinas Schuldenerleichterungen für die Entwicklungsländer auf den Weg zu bringen. "Viele Länder des globalen Südens befinden sich in einer katastrophalen wirtschaftlichen und sozialen Lage", sagte Fratzscher. Insgesamt 60 Länder seinen von einer Schuldenkrise bedroht, weil die globale Wirtschaftskrise und steigende Zinsen die Finanzierung der Kredite erschwerten. (Redaktionsnetzwerk Deutschland - RND)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2023 00:53 ET (04:53 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.