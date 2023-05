The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.05.2023ISIN NameUS665772CK34 NORTH.ST.PWR MIN. 2023US852234AD56 BLOCK 18/23 CVUS912828ZP81 USA 20/23FR0013512381 KERING 20/23 MTNDE000A3H2WY4 GREVENB.4 ANL.20/23USP56226AQ94 INST.COSTAR.EL.13/43 REGSXS1810003928 ICBCIL FIN.CO. 18/23 FLRUS912828VB32 US TREASURY 2023US427866AZ15 HERSHEY CO. 2023US37045XAL01 GM FINANCIAL 2023XS1821830160 BP CAPITAL MKTS 18/23 MTNUS00287YAX76 ABBVIE 16/23DE000LB0SN11 LBBW INFLATIONS-ANL 13/23DE000HLB08K7 LB.HESS.-THR.INFL.05A/23DE000HLB0T86 LB.HESS.-THR.INFL.05A/13AT0000A10774 ERSTE GP BNK AG 13-23 367US369550BD98 GENL DYNAMICS 18/23US872540AP42 TJX COS 13/23XS1234370127 3M CO. 15/23 MTN FUS857477AL77 STATE STREET 2023US961214DZ35 WESTPAC BKG 18/23US94106LBD01 WASTE MGMT INC. 16/23DE0001108694 BUNDANL.V.13/23NK OZSSDE0001102317 BUNDANL.V.13/23DE000NLB1VT1 NORDLB OPF S.1001VARXS2004438458 IHO VERW.GMBH 19/25 REG.SUS23317HAB87 SITE CENTERS 2023DE0001143816 BUNDANL. KPS 15.5.23XS1790280694 KOMMUNEKREDIT 18/23 MTNDE000DL19UA4 DT.BANK MTH 18/23US298785JC16 EIB 20/23US14913Q2L24 CATERP.FIN.SER. 2023 MTNUS172967GT25 CITIGROUP INC. 13/23XS1779710901 WORLD BK 18/23 MTNIT0005329344 B.T.P. 18-23 FLRUS961214EA74 WESTPAC BKG 18/23 FLRXS1717012014 BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTNUS46556MAJ18 ITAU UNIB. 12/23 MTN