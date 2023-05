HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4285/ Sabine Karner ist Financial Plannerin, Gewerbliche Vermögensberaterin und Versicherungsmaklerin. Seit 2003 in der Finanzbranche (Quereinsteigerin) tätig, gründete sie 2017 mit ihrem Partner Janusz Klug K&K Financial Consulting. Kennengelernt haben wir uns vor kurzem am Börsentag in Wien und jetzt plaudern wir weiter. Es geht auch um Tourismus, YouTube-Tutorials und Nachschub für die Branche. Finally ein Buchtipp. https://kk-financialconsulting.atBuch "Die besten Aktien der Welt"von Peter Seilern: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1059675761? About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei ...

