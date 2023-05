Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): ESG

Photon Energy Group erhält von der ESG-Ratingagentur imug rating erneut die Bewertung "Sehr gut" imug rating hat die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens mit 77 von 100 Punkten in den Bereichen Nachhaltigkeitsmanagement, Produkte und Dienstleistungen sowie Kontroversen als "sehr gut" bewertet.

Die Bewertung wurde auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Informationen, Medienberichten, internen Dokumenten des Unternehmens, einem Fragebogen und wissenschaftlichen Studien durchgeführt.

Im April 2023 veröffentlichte das Unternehmen seinen dritten Nachhaltigkeitsbericht, in dem es seine Verpflichtung zur Erzielung nachhaltiger Ergebnisse formell zum Ausdruck brachte. Amsterdam - 10. Mai 2023 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") erhielt von imug rating, einer unabhängigen Institution, die die Politik und die Aktivitäten des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit bewertet hat, die Bewertung "sehr gut" für seine ESG-Praktiken und sein Geschäftsmodell. imug rating vergab zwei Jahre nach einer ersten Bewertung im Mai 2021 erneut die Bewertung "sehr gut", die auf der folgenden Skala basiert: schwach, mäßig, gut, sehr gut, ausgezeichnet. imug rating ist eine der führenden Nachhaltigkeits-Ratingagenturen in Deutschland und Spezialist für Umwelt-, Sozial- und Governance-Research (ESG). imug rating ist seit über 25 Jahren in den Bereichen Sustainable Finance und Socially Responsible Investment (SRI) tätig. Zu den Referenzen gehören wichtige Vermögensverwalter und alternative Banken sowie institutionelle Anleger und NGOs. "Wir sind stolz darauf, dass unsere ESG-Praktiken von imug mit "sehr gut" bewertet wurden. Dies bestätigt unsere Strategie, die Nachhaltigkeit als einen der wichtigsten Faktoren für die Wertschöpfung unseres Unternehmens sieht", sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Da es unsere Aufgabe ist, durch einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, legen wir großen Wert auf diese Bewertung als Beweis für unser Engagement für Transparenz und Vertrauenswürdigkeit gegenüber unseren Stakeholdern." Im April 2023 veröffentlichte das Unternehmen seinen dritten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht , in dem das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Ergebnisse formal zum Ausdruck gebracht wird. Erfahren Sie hier mehr über die ESG-Verpflichtungen der Photon Energy Group und das Nachhaltigkeitsrating. Über imug rating - imug-rating.de imug rating ist der führende deutsche Anbieter für Strategie und Umsetzung von ESG-Investitionen sowie für Nachhaltigkeitsbewertungen. Als Partner des Finanzmarktes, von Unternehmen und der öffentlichen Hand steht das Unternehmen für nachhaltige ESG-Strategien, Daten und Berichterstattung sowie für glaubwürdige Second Party Opinions, Nachhaltigkeitsratings und Gutachten. imug rating ist anerkannter Prüfer von Green Bonds und Loans nach ICMA und LMA sowie Climate Bonds Approved Verifier. Sein Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das Unternehmen ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investments (PRI), Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), im Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) und im Kapitalmarkt KMU. imug rating ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der European EthiFinance SAS. Über Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert Solarenergie und sauberes Wasser auf der ganzen Welt. Photon Energy hat seit der Gründung im Jahr 2008 Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 130 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Zum firmeneigenen Portfolio gehören Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 113,1 MWp. In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 940 MWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 380 MWp. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt der Konzern über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 134 MW für 2023 und bündelt über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa. Medienkontakt

MartinKysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810670

E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations and Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-Mail: emeline.parry@photonenergy.com



