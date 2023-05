Brenntag ist besser als von Experten erwartet in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) des Chemikalienhändlers ging im ersten Quartal im Jahresvergleich um 9,2 Prozent auf 420,4 Millionen Euro zurück, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in Essen mit.Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 215,9 Millionen Euro nach 249,3 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit weniger operativem ...

