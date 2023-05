EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

HomeToGo SE: HomeToGo startet Modes - eine neue Produktreihe, um die Art und Weise, Ferienhäuser zu suchen und zu buchen, zu revolutionieren. Den Auftakt macht der "AI Mode"



10.05.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HomeToGo startet Modes - eine neue Produktreihe, um die Art und Weise, Ferienhäuser zu suchen und zu buchen, zu revolutionieren. Den Auftakt macht der "AI Mode" Der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern kündigt mit Modes die Einführung einer neuen Produktreihe an, die Reisenden eine vorausgewählte und personalisierte Suche ermöglicht. HomeToGo startet die Markteinführung mit dem Beta-Test seines ersten AI-gestützten Reiseplaners Luxemburg, 10. Mai 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern, gab heute weitere Pläne für die Einführung seiner HomeToGo Modes bekannt. Hierbei handelt es sich um eine neue Produktreihe, die es Reisenden mit Hilfe von kuratierten Sucherlebnissen ermöglicht, noch schneller, einfacher und bequemer denn je ihre perfekte Ferienunterkunft zu finden. Der Suchprozess nach Ferienhäusern hat sich in den letzten zehn Jahren kaum verändert. Mit der Einführung von HomeToGo Modes soll der gesamte Ablauf, beginnend mit der Suche bis hin zur Buchung von Ferienunterkünften, vereinfacht werden. Dies geschieht durch eine sorgfältig auf den Reisewunsch angepasste Produkterfahrung, die durch einen einfachen Klick aktiviert werden kann, so dass Reisende mit weniger Aufwand das für sie perfekt passende Ferienhaus finden können. Basierend auf der Erfahrung mit modernsten Technologien, die es dem Unternehmen ermöglichen, seine Produkte stetig dynamisch weiterzuentwickeln, startet HomeToGo seinen ersten Mode - den AI Mode, der von Generative AI, also generativer Künstlicher Intelligenz, betrieben wird. Im AI Mode können Reiseplaner*innen einfach beschreiben, wonach sie konkret suchen, woraufhin sie hoch personalisierte Empfehlungen erhalten, die weit über das hinausgehen, was derzeit mit der traditionellen Online-Suche möglich ist. Ob Reisende nach einem Surfurlaub in Portugal oder einer bezahlbaren Villa auf Mallorca für die ganze Familie suchen, der AI Mode von HomeToGo fügt diejenige Art persönlicher Note hinzu, die Reisenden dabei hilft, ihre ideale Ferienunterkunft einfacher und schneller als irgendwo sonst zu finden. HomeToGo's AI Mode befindet sich derzeit im Beta-Test und soll bald für Reisende verfügbar sein. Die Veröffentlichung markiert den ersten großen Schritt dieser Art für HomeToGo, denn das Unternehmen plant, die Produktlinie von Modes weiter auszubauen und im Laufe des Jahres weitere kuratierte und aktualisierte Sucherlebnisse sowie spezialisierte Reiseplanungs-Tools zu implementieren. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Mit der Einführung von Modes, einem neuen Ansatz für die Suche nach dem perfekten Ferienhaus, geht HomeToGo wieder einmal als erstes im Ferienhausmarkt neue Wege. Ferienunterkünfte sind einzigartig, genauso wie die Reisenden, die sie nutzen. Es ist an der Zeit, dass die Such- und Buchungserfahrung die Individualität unserer Unterkünfte mit der unserer Gäste zusammenbringt. Wir freuen uns daher sehr, diese neue Produktlinie mit unserem ersten Mode, dem AI Mode, zu starten. Diese neue Funktion kombiniert unsere langjährige Erfahrung im Bereich des maschinellen Lernens mit unserer Leidenschaft, unseren Reisenden ein reibungsloses und beispielloses Nutzererlebnis zu bieten. Generell verfolgt HomeToGo einen dynamischen Ansatz bei der Produktentwicklung. Wir nutzen kontinuierlich neue Technologien und Reisetrends, um unsere Produkte und Features weiterzuentwickeln, ohne dass es hierfür besonderer, großer Sammeltermine für Produkteinführungen bedarf. Aufgrund dieses agilen Ansatzes können Reisende für diesen Sommer bereits heute von unserer neuesten Generation an Power-Funktionen profitieren, wie etwa der "Zahl-was-du-siehst"-Funktion oder der "Buche-in-der-Nähe"-Funktion, die unseren Gästen vollständige Preistransparenz und optimale Auswahl bieten und unsere Vision unterstützen, einzigartige Unterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen." Vor der Einführung der HomeToGo Modes - und insbesondere des AI Mode - hat HomeToGo eine Reihe von neuen Power-Funktionen vorgestellt, um noch besser auf die Bedürfnisse der Reisenden in diesem Sommer einzugehen. Diese Funktionen umfassen unter anderem: Zahl-was-du-siehst-Preisangaben , einschließlich Steuern und Gebühren - Mit der Preistransparenz als Priorität und bereits in Europa verfügbar wird dieser Filter nun auch für U.S.-Reisende eingeführt. Mit Zahl-was-du-siehst-Preisangaben können Reisende einfach auswählen, ob sie Angebote mit oder ohne zusätzliche Steuern und Gebühren sehen möchten, um ungewollte Überraschungen im späteren Buchungsprozess zu vermeiden. Zahl-was-du-siehst-Preisangaben sind ab sofort in allen Märkten und auf allen Websites verfügbar.



Fast die Hälfte ( 47% ) der US-Reisenden geben an, dass Transparenz ein sehr wichtiger Faktor bei der Entscheidung für eine Buchung ist.*



, - Mit der Preistransparenz als Priorität und bereits in Europa verfügbar wird dieser Filter nun auch für U.S.-Reisende eingeführt. Mit Zahl-was-du-siehst-Preisangaben können Reisende einfach auswählen, ob sie Angebote mit oder ohne zusätzliche Steuern und Gebühren sehen möchten, um ungewollte Überraschungen im späteren Buchungsprozess zu vermeiden. Zahl-was-du-siehst-Preisangaben sind ab sofort in allen Märkten und auf allen Websites verfügbar. Buche-in-der-Nähe-Funktion - Mit der Buche-in-der-Nähe-Funktion werden ganz einfach andere verfügbare Unterkunftsoptionen am selben Ort gefunden. Diese Funktion ist ideal für Familien und Freunde, die als große Gruppe reisen und hilft dabei, die perfekte Unterkunft für weitere Reisende in der Nähe zu finden, ohne eine Karte zu öffnen oder sich aufteilen zu müssen.



Die Anzahl der Reisenden, die auf HomeToGo nach Sommeraufenthalten mit 10+ Gästen suchen, ist im Vergleich zum Vorjahr um 21% gestiegen.**



- Mit der Buche-in-der-Nähe-Funktion werden ganz einfach andere verfügbare Unterkunftsoptionen am selben Ort gefunden. Diese Funktion ist ideal für Familien und Freunde, die als große Gruppe reisen und hilft dabei, die perfekte Unterkunft für weitere Reisende in der Nähe zu finden, ohne eine Karte zu öffnen oder sich aufteilen zu müssen. Seite-an-Seite-Vergleich - Exklusiv in der HomeToGo-App ist die Seite-an-Seite-Vergleichsfunktion der einfachste Weg, mehrere Unterkünfte auf der Grundlage der wichtigsten Merkmale zu vergleichen, ohne zwischen den Angeboten hin und her scrollen zu müssen. Dieses Produkt ist perfekt für Reiseplaner, die gerne alle Details auf einen Blick haben, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.



Laut einer Umfrage von HomeToGo sind Preis, Unterkunftsart und Ausstattung die Faktoren, die für Reisende am wichtigsten bei der Entscheidung für eine Buchung sind.*** HomeToGo testet und verbessert kontinuierlich die Benutzerfreundlichkeit seiner Plattformen, sowohl auf den HomeToGo-Websites als auch in den HomeToGo-Apps, und führt im Schnitt über 100 A/B-Tests parallel durch. Um mehr über die neuen und geplanten Produktverbesserungen auf HomeToGo zu erfahren, besuchen Sie: hometogo.de/ueber-uns/unsere-funktionen/neue-features Medienhinweis: Produktbilder und -konzepte für die redaktionelle Verwendung finden hier . Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter*innen mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften bietet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer*innen als auch für die Partner Vorteile: Nutzer*innen, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kund*innen erreichen und erhalten so eine breitere und hochwertige Nachfrage. Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG". Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Methodik: *Die Ergebnisse basieren auf einer von HomeToGo durchgeführten Befragung unter einer allgemeinen Bevölkerungsstichprobe von 500 Befragten mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten. Um an dieser Umfrage teilzunehmen, mussten die Befragten 18 Jahre oder älter sein. Die Umfrage wurde am 6. März 2023 durchgeführt. **Basierend auf internen Daten, die Suchen auf HomeToGo.com für Aufenthalte mit 10 oder mehr Gästen zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 1. Januar 2023 mit einem Check-in-Datum zwischen dem 21. Juni 2023 und dem 22. September 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres beobachten. ***Die Ergebnisse basieren auf einer von HomeToGo durchgeführten Befragung unter einer allgemeinen Bevölkerungsstichprobe von insgesamt 3.000 Befragten, davon 500 pro Markt (USA, UK, DE, ES, IT, FR). Um an dieser Umfrage teilzunehmen, mussten die Befragten 18 Jahre oder älter sein. Die Umfrage wurde am 6. März 2023 durchgeführt. Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



10.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com