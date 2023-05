Erstmals trug auch die übernommene Autogrill-Gruppe dazu bei. Der Basler Duty-Free-Shop-Betreiber profitierte aber auch von der anhaltenden Erholung des Passagieraufkommens an den internationalen Flughäfen.Basel - Dufry hat im ersten Quartal 2022 deutlich mehr umgesetzt. Erstmals trug auch die übernommene Autogrill-Gruppe dazu bei. Der Basler Duty-Free-Shop-Betreiber profitierte aber auch von der anhaltenden Erholung des Passagieraufkommens an den internationalen Flughäfen. Konkret lag der Umsatz von Januar bis März bei 2,36 Milliarden Franken und damit mehr als doppelt so hoch im Vorjahreszeitraum...

Den vollständigen Artikel lesen ...