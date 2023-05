DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Auch nach einem Treffen mit hochrangigen Republikanern und Demokraten ist im Streit um die Schuldenobergrenze der USA kein Durchbruch in Sicht. "Wir sind uns einig, dass wir unsere Diskussionen fortsetzen und uns am Freitag wieder treffen werden", sagte Präsident Joe Biden nach dem Austausch mit Anführern beider Parteien. Ein Zahlungsausfall der USA sei keine Option, so der Demokrat. Wird die Schuldenobergrenze nicht bald erhöht, könnte es zu einem beispiellosen Zahlungsausfall der US-Regierung kommen - der die Weltwirtschaft in eine Krise stürzen könnte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

Weitere Termine:

Im Laufe des Tages: Alphabet Inc (Google-Holding), Jährliche Entwicklerkonferenz von Google I/O 2023

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Realeinkommen April 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+5,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.135,75 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.265,25 +0,0% Nikkei-225 29.140,01 -0,4% Hang-Seng-Index 19.808,06 -0,3% Kospi 2.490,44 -0,8% Shanghai-Composite 3.324,87 -1,0% S&P/ASX 200 7.248,70 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Für Vorsicht sorgt zum einen, dass es in Sachen drohender Zahlungsausfall wegen des im Juni drohenden Erreichens der Schuldenobergrenze der USA keinen Fortschritt gibt, nachdem sich US-Präsident Joe Biden am Vortag mit den Kongressführern dazu ausgetauscht hatte. Am Freitag soll es erneut Gespräche geben. Zum anderen stehen im späteren Tagesverlauf die US-Verbraucherpreise für April zur Veröffentlichung an. Sie werden im Hinblick auf das jüngste Signal einer Zinserhöhungspause der US-Notenbank und eines noch stärker datenabhängigen Vorgehens besonders gespannt erwartet. Am Vortag betonte der Präsident der Fed von New York, John Williams, erst wieder, dass es zu früh sei, schon vom Ende des Zinserhöhungszyklus auszugehen. Mitsubishi Motors büßen in Tokio 9,6 Prozent ein nach der Prognose eines über 40-prozentigen Nettogewinnrückgangs im laufenden Fiskaljahr. Toyota Motor zeigen sich im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage wenig verändert. Das Einzelhandelsunternehmen Nitori (+4,1%) hat dagegen einen 5-prozentigen Nettogewinnanstieg avisiert. Nintendo (-0,6%) zeigen sich wenig bewegt, nachdem der Videospiel- und Konsolenhersteller für das laufende Jahr einen Rückgang des Nettogewinns um 21 Prozent in Aussicht gestellt hat. Im gerade abgelaufenen Quartal hatte das Unternehmen derweil deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet.

US-NACHBÖRSE

Airbnb knickten um fast 12 Prozent ein. Zum einen verfehlten die Buchungen bei dem Online-Unterkunftanbieter trotz Rekordniveau im jüngsten Quartal die Erwartungen, zum anderen fiel der Ausblick weniger optimistisch aus. Für Rivian ging es dagegen um 5,5 Prozent nach oben. Der Elektroautohersteller konnte seinen Quartalsverlust stärker verringern als erwartet auf 1,35 von 1,6 Milliarden Dollar und hielt zudem an seinem Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr fest, unter anderem einer Fahrzeugproduktion von 50.000 Stück. Daneben sieht sich Rivian bis ins Jahr 2025 ausreichend finanziert. Klar besser als erwartet fielen die Geschäftszahlen des Videospieleentwicklers Electronic Arts (+2,5%) aus. Ebenfalls jeweils nach Quartalszahlen knickte der Kurs des Gebrauchtwagenhändlers Vroom um 13 Prozent ein, während es für den Actionkamerahersteller Gopro um 1,5 Prozent nach unten ging. Für Enttäuschung sorgten auch die unter Erwarten ausgefallenen Zahlen des Steuerberaters H&R Block (-8,3%). Für Syneos Health ging es um über 18 Prozent nach oben. Einem Medienbericht zufolge soll ein Konsortium aus Elliott Investment Management, Patient Square Capital und Veritas Capital in Gesprächen sein, den Medikamentenentwickler zu übernehmen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.561,81 -0,2% -56,88 +1,3% S&P-500 4.119,17 -0,5% -18,95 +7,3% Nasdaq-Comp. 12.179,55 -0,6% -77,36 +16,4% Nasdaq-100 13.201,11 -0,7% -90,53 +20,7% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 875 Mio 810 Mio Gewinner 1.202 1.405 Verlierer 1.753 1.574 unverändert 125 105

Etwas leichter - Händler machten fehlende positive Impulse und steigende Nervosität vor den Verbraucherpreisdaten am Mittwoch für die Zurückhaltung verantwortlich. Zudem drohe weiter ein Zahlungsausfall, sollte es zu keiner Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze kommen. Und auch die Rezessionssorgen erhielten neue Nahrung in Gestalt schwacher chinesischer Importe. Boeing stützten den Dow mit einem Plus von 2,3 Prozent nach einem Großauftrag von Ryanair. Bei Paypal (- 12,7%) enttäuschte die Prognose für die Steigerung der Gewinnmarge. Ein schwacher Ausblick drückte Under Armour um 5,4 Prozent. Bei Warner Music (-9,6%) wurde eine gute Umsatzentwicklung von einem Ergebnisrückkgang überlagert. Mit Enttäuschung wurden auch die Quartalszahlen des Aromenherstellers und Symrise-Wettbewerbers International Flavors & Fragrances (-7%) aufgenommen. Schwache Zahlen drückten Nikola um 13 Prozent. DaVita verteuerten sich um 12,9 Prozent. Der Anbieter von Nierendialysedienstleistungen hatte einen bereinigten Gewinn über den Markterwartungen ausgewiesen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,02 +3,3 3,99 -39,6 5 Jahre 3,51 +1,6 3,49 -49,2 7 Jahre 3,50 +1,3 3,49 -46,6 10 Jahre 3,52 +1,1 3,51 -35,8 30 Jahre 3,85 +3,0 3,82 -11,7

Die Anleihekurse gaben leicht nach, was Händler in Zusammenhang brachten mit dem drohenden Zahlungsausfall der USA. Die Renditen zogen somit leicht an.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:13 % YTD EUR/USD 1,0964 -0,0% 1,0964 1,0998 +2,4% EUR/JPY 148,38 +0,1% 148,27 148,41 +5,7% EUR/GBP 0,8692 +0,1% 0,8687 0,8712 -1,8% GBP/USD 1,2614 -0,1% 1,2622 1,2624 +4,3% USD/JPY 135,34 +0,1% 135,23 134,95 +3,2% USD/KRW 1.324,63 +0,0% 1.324,28 1.323,96 +5,0% USD/CNY 6,9285 +0,1% 6,9205 6,9242 +0,4% USD/CNH 6,9329 +0,1% 6,9258 6,9290 +0,1% USD/HKD 7,8324 -0,1% 7,8416 7,8479 +0,3% AUD/USD 0,6760 -0,0% 0,6761 0,6765 -0,8% NZD/USD 0,6337 +0,0% 0,6335 0,6329 -0,2% Bitcoin BTC/USD 27.686,10 +0,3% 27.599,22 27.540,44 +66,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte mit den steigenden US-Marktzinsen leicht zu, der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,24 73,71 -0,6% -0,47 -8,7% Brent/ICE 76,97 77,44 -0,6% -0,47 -8,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die sich verdichtenden Anzeichen einer schwachen Binnenkonjunktur in China drückten zeitweise auf die Erdölpreise. Später drehten die Preise jedoch ins Plus. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 73,71 Dollar. Nach Angaben von Händlern stützten Pläne der US-Regierung, die strategischen Ölreserven wieder aufzufüllen, sowie die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage während der Urlaubssaison im Sommer.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.029,37 2.034,41 -0,2% -5,05 +11,3% Silber (Spot) 25,55 25,63 -0,3% -0,07 +6,6% Platin (Spot) 1.111,43 1.109,50 +0,2% +1,93 +4,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold war als sicherer Hafen gesucht. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2.034 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ebenfalls ein Minus von 0,8 Millionen Barrel.

AIRBNB

hat trotz einer rekordhohen Zahl an gebuchten Übernachtungen im ersten Quartal die Erwartungen des Markts enttäuscht. Überdies gab das Unternehmen einen eher verhaltenen Ausblick auf das zweite Quartal. 121,1 Millionen gebuchten Übernachtungen oder Veranstaltungen stand eine Konsensschätzung von 121,6 Millionen gegenüber. Der freie Cashflow stieg verglichen mit dem ersten Quartal des Vorjahrs um 32 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar. Erstmals schloss Airbnb ein Quartal mit Gewinn ab. Netto verdiente das Unternehmen 117 (Vorjahr: -19) Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 262 Millionen Dollar, während Analysten mit 259 Millionen gerechnet hatten. Auch der Umsatz überraschte positiv. Er betrug 1,82 (1,51) Milliarden Dollar. Analysten hatten 1,79 Milliarden geschätzt.

