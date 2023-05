Riesige Mineralressourcen, geringe Explorationshistorie: Die Entdeckungen von Bergbauunternehmen auf dem Arabisch-Nubischen Schild am Roten Meer weisen auf enormes Potenzial für Gold- und Basismetalle hin. Zuletzt wurden dort mehrere Minenprojekte lukrativ an Majors veräußert. Nun steht die nächste Erfolgsstory in den Startlöchern.14 m mit 14,07 g/t Gold, 20 m mit 7,7 g/t Gold und 18 m mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...