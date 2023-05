Die Quartalsergebnisse des vor allem für die Automobilbranche als Zulieferer fungierenden Schaeffler-Konzerns waren gut. Aber der Gesamtjahresausblick deutet an, dass es so gut nicht bleiben muss. Die Aktie kam unter Druck und hängt charttechnisch am seidenen Faden.

Den vollständigen Artikel lesen ...