FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF US-PREISDATEN - Vor den Verbraucherpreiszahlen aus den USA dürfte der Dax am Mittwoch auf der Stelle treten. Anleger warten zunächst ab, welche Schlussfolgerungen die Daten am Nachmittag für die Geldpolitik der Notenbank Fed zulassen. An einem Tag mit erneut vielen Quartalsberichten deutscher Unternehmen taxierte der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15 955 Punkten quasi auf Vortagsniveau. Die UBS geht davon aus, dass die Inflation "immer noch zu hoch ist, um sich damit wohl zu fühlen". Die Experten der Schweizer Großbank gehen wie Anleger generell davon aus, dass die Fed eine Zinspause einlegt. Eine von vielen erhoffte Lockerung sehen sie gleichwohl aber noch in weiter Ferne - und damit auch einen Grund für Anleger, wieder mehr ins Risiko zu gehen. Es könnte sich damit fortsetzen, dass der Dax unter 15 700 Zählern eine Unterstützung bekommt, die 16 000er Marke aber eine zu hohe Hürde ist.

USA: - LEICHT IM MINUS - Die US-Börsen sind nach dem recht stabilen Wochenauftakt am Dienstag wieder ins Minus gerutscht. Fundamental zu begründen ist die Vorsicht der Anleger mit den zur Wochenmitte anstehenden Inflationsdaten. Sie gelten als wichtigste Orientierungsgröße für die Zinspolitik der Notenbank Fed. Der Dow Jones Industrial büßte 0,17 Prozent auf 33 561,81 Punkte ein. Am Montag war der Leitindex wie bereits am Freitag von seiner 21-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst worden. Sie gilt bei technisch orientierten Anlegern als Gradmesser für den kurzfristigen Trend und leistet aktuell Widerstand. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,46 Prozent auf 4119,17 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,68 Prozent auf 13 201,11 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die Aktienmärkte am Mittwoch nachgegeben. Der japanisch Leitindex Nikkei 225 gab kurz vor Handelsende 0,30 Prozent nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai büßte knapp ein Prozent ein. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,6 Prozent nach.



DAX 15955,48 0,02%

XDAX 15949,05 -0,11%

EuroSTOXX 50 4323,09 -0,59%

Stoxx50 4041,35 -0,22%



DJIA 33561,81 -0,17%

S&P 500 4119,17 -0,46%

NASDAQ 100 13201,11 -0,68%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,22 +0,06% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0970 0,07

USD/Yen 135,27 0,03

Euro/Yen 148,38 0,10

°



ROHÖL:





Brent 76,91 -0,53 USD WTI 73,19 -0,52 USD °



/mis