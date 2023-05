Luxemburg (ots/PRNewswire) -MOU bringt Gcores bahnbrechende Cloud-Services zu APAC-Kunden und bietet asiatischen Unternehmen Zugang zu EMEAGcore (https://gcore.com/?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=prnewswire) - ein europäischer Anbieter von hochleistungsfähigen, internationalen Cloud- und Edge-Lösungen mit niedriger Latenzzeit - und NHN Cloud (https://www.nhncloud.com/kr?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=prnewswire) - eine Tochtergesellschaft des südkoreanischen Technologie- und Gaming-Giganten NHN Group, und ein führender Anbieter von öffentlichen und privaten Cloud-Diensten in Südkorea und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum - geben heute eine strategische Partnerschaft bekannt.Im Rahmen der Absichtserklärung werden die bahnbrechenden Cloud-Services von Gcore - einschließlich CDN (Content Delivery Network), 5G eSIM und beschleunigte KI-Verarbeitung - Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum über die NHN-Cloud zur Verfügung gestellt, was für Gcore ein Tor zu diesem wichtigen Markt darstellt. Im Gegenzug wird Gcore als strategischer Partner von NHN Cloud in Europa, dem Nahen Osten und Afrika fungieren und eine Brücke für die Kunden von NHN Cloud im asiatisch-pazifischen Raum in diese Region bilden.Darüber hinaus schafft die Absichtserklärung einen Rahmen für die gemeinsame Entwicklung neuer Lösungen und die Zusammenarbeit bei kommerziellen Initiativen der beiden Unternehmen.NHN Cloud verwaltet verschiedene Internetunternehmen, darunter Hangame, ein Online-Gaming-Portal mit über 37 Millionen Mitgliedern in Südkorea, NHN Payco, ein Zahlungs-Gateway und digitaler Geldbörsendienst, sowie FashionGo, ein Online-Marktplatz.Seit fast zehn Jahren baut Gcore Europas leistungsfähigste und umfangreichste Edge-und Cloud-Dienste auf. Heute umfasst die Infrastruktur von Gcore 140 Standorte weltweit und mehr als 11.000 Peer-Partner.Donghooom Kim, CEO von NHN Cloud, kommentierte: "Die Stärke von Gcore in der EMEA-Region ist ein großer Vorteil für uns, da wir die Expansion unserer Kunden in dieser Region unterstützen wollen. Gcore teilt den Wunsch, Innovationen in den Bereichen Edge- und Cloud-Computing voranzutreiben, und wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam überzeugende neue Angebote schaffen können, die unseren Kunden einen noch größeren Nutzen bringen werden."Andre Reitenbach, CEO von Gcore, sagte: "Wir bei Gcore sind unglaublich stolz, diese Partnerschaft mit NHN Cloud, einem der herausragenden Technologie-Innovatoren im Asien-Pazifik-Raum, einzugehen. Beide Unternehmen haben ihr Know-how bei der Bereitstellung überzeugender Gaming-Erlebnisse auf der Grundlage einer hochleistungsfähigen, latenzarmen Technologieinfrastruktur vertieft und dieses Know-how auf Unternehmen in aller Welt ausgeweitet."Informationen zu GcoreGcore (https://gcore.com/?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=prnewswire) ist ein international führendes Unternehmen für öffentliches Cloud- und Edge-Computing, Bereitstellung von Inhalten, Hosting und Sicherheitslösungen. Gcore hat seinen Hauptsitz in Luxemburg mit Niederlassungen in Polen, Litauen, Zypern und Georgien. Gcore verwaltet seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten. Andre Reitenbach, Gcore CEO seit 2014.Informationen zu NHN CloudNHN Cloud (https://www.nhncloud.com/kr?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=prnewswire) ist ein großer öffentlicher/privater CSP in Korea und bedient die repräsentativen umfassenden Cloud-Services auf Open-Stack-Basis. Dank des vielfältigen IT-Dienstleistungsportfolios und der Erfahrung der NHN Group erweitert NHN Cloud seine Dienstleistungen durch die Entwicklung und Einführung von Cloud-Lösungen für jede Branche. Als Marktführer im Bereich der Transformation der öffentlichen Cloud führt NHN Cloud das Technologiegeschäft an, indem es die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen und privaten Sektors durch die Erweiterung des öffentlichen Sektors und den Ausbau des privaten Cloud-Servicebereichs stärkt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057226/Gcore.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gcore-und-nhn-cloud-vereinbaren-strategische-partnerschaft-um-edge--und-cloud-innovationen-weltweit-voranzutreiben-301819701.htmlPressekontakt:Kira Kurepina,Gcore PR -Manager,kira.kurepina@gcore.com,+35227868396Original-Content von: G-Core Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145492/5505434