News von Trading-Treff.de Die DAX-Range bis 15900 hat gehalten und damit ist die Chance auf 16000 Punkte weiter intakt. Neue Trading-Ideen am 10.05.2023 Leichte Erhöhung der Vola im DAX Bitte schau auch meine Videoanalysen, die an den meisten Handelstagen bereits 8.00 Uhr auf YouTube verfügbar sind, für weitere Informationen: Das heutige Video zu dieser Analyse ist hier verankert: Ohne Schwung startet der DAX in die neue Woche und konnte dabei die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...