Der DAX-Konzern Bayer legt am Donnerstag (11. Mai) seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 vor. Es wird der letzte Quartalsbericht sein, den Konzernchef Werner Baumann vorstellt. Er verlässt Bayer nach 35 Jahren, sieben davon an der Konzernspitze, Ende Mai. Am ersten Juni übernimmt dann Bill Anderson das Ruder, der zuvor die Pharma-Sparte von Roche geführt hat.Nach einem sehr starken Vorjahr dürfte sich das Wachstum bei Bayer im neuen Jahr verlangsamen. Der kräftige Rückenwind durch außergewöhnlich ...

