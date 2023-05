Es bleibt dabei, der DAX ist in dieser Woche bisher in ruhigen Sphären unterwegs. Nachdem er Montag acht Punkte abgegeben hatte, legte er gestern zwei Zähler zu. Auch heute deutet sich zunächst wenig Bewegung an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Rivian, Lucid, NovaVax, E.ON, Airbus und Software ...