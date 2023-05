Wie kaum eine andere Aktie verlor Vonovia aufgrund der Zinsanhebungen an Wert. Am 28. März 2023 wurde sogar ein All Time Low am Level von 15,27 Euro markiert. Der Ausgabepreis am 11. Juni 2013 lag mit 16,50 Euro pro Aktie deutlich über diesem Tief. Die schwierige Lage auf dem deutschen Immobilienmarkt hinterlässt deutliche Spuren beim Dax-Konzern Vonovia. Deutschlands größter Immobilienkonzern rutschte im ersten Quartal dieses Jahres unter dem Strich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...