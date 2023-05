DJ Continental überrascht mit Margenzuwachs - Prognose bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental hat im ersten Quartal dank deutlicher Verbesserungen bei Contitech und Automotive die Profitabilität überraschend verbessert. Im wichtigen Geschäftsbereich verzeichnete der DAX-Konzern zudem einen deutlich höheren Auftragseingang: Automotive steigerte das Auftragsvolumen laut Mitteilung in den drei Monaten um 13 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro. Darunter sei ein Großauftrag über rund 1,7 Milliarden Euro für eine 360-Grad-Radarabdeckung.

Der Konzernumsatz stieg laut Mitteilung um 11,1 Prozent auf 10,306 Milliarden Euro. Den bereinigten operativen Gewinn (EBIT) steigerte Conti um gut ein Drittel auf 578,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte der Konzern aus Hannover auf 5,6 von 4,6 Prozent. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn kräftig um 60 Prozent auf 382,2 Millionen Euro. Analysten haben beim Umsatz weniger und bei der Marge in etwa nur das Vorjahresniveau erwartet.

Dagegen kletterte das Minus beim bereinigten Free Cashflow massiv auf 949 Millionen von minus 174 Millionen Euro. Conti begründete dies mit im Wesentlichen zwei Ursachen: "Eine erhöhte Vorratshaltung zur Aufrechterhaltung unserer Lieferketten sowie einen hohen Forderungsbestand. Beides planen wir im Laufe des Jahres zu verringern", so CFO Katja Dürrfeld laut Mitteilung. "Insgesamt sind wir im Rahmen unserer eigenen Erwartungen in das Jahr 2023 gestartet", so die Managerin.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Demnach soll der Umsatz auf 42 Milliarden bis 45 Milliarden Euro steigen, die bereinigte EBIT-Marge soll sich auf 5,5 bis 6,5 Prozent nach 5,0 Prozent im Vorjahr verbessern. Im Vorjahr hatte der Konzern bei einem Umsatz von 39,4 Milliarden Euro eine Rendite von 5,0 Prozent erzielt.

