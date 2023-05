DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung am 30. Mai 2023 - (Schuldverschreibungen SINGULUS TECHNOLOGIES AG, ISIN DE000A2AA5H5, WKN A2AA5H)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kahl am Main (pta/10.05.2023/08:30) - Presseinformation

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung am 30. Mai 2023

(Schuldverschreibungen SINGULUS TECHNOLOGIES AG, ISIN DE000A2AA5H5, WKN A2AA5H)

* Die Versammlung findet am 30. Mai 2023 um 13:00 Uhr (MESZ) in den Räumen des Hotel Le Méridien, Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt am Main (Raum Culture 1 & 2) statt * Anmeldung bis spätestens Samstag, den 27. Mai 2023, um 24.00 Uhr (MESZ) erforderlich

Kahl am Main, 10. Mai 2023 - Der Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG und der Notar Dr. Olaf Gerber mit Amtssitz in Frankfurt am Main in seiner Eigenschaft als Abstimmungsleiter der Abstimmung ohne Versammlung vom 2. Mai 2023 bis zum 4. Mai 2023 laden alle Inhaberinnen und Inhaber der SINGULUS-Anleihe (Schuldverschreibungen SINGULUS TECHNOLOGIES AG, ISIN DE000A2AA5H5, WKN A2AA5H) dazu ein, an der zweiten Gläubigerversammlung am 30. Mai 2023 teilzunehmen und von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Die Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 und §§ 5 ff. SchVG war nicht beschlussfähig, da das erforderliche Quorum von 50% der ausstehenden Schuldverschreibungen (§ 15 Abs. 3 Satz 1 SchVG) nicht erreicht wurde.

Die Versammlung findet am 30. Mai 2023 um 13:00 Uhr (MESZ) in den Räumen des Hotel Le Méridien, Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt am Main (Raum Culture 1 & 2) statt. Es besteht die Möglichkeit, sich von einem Bevollmächtigten vertreten zu lassen oder alternativ den Stimmrechtsvertreter der SINGULUS TECHNOLOGIES AG zu bevollmächtigen, der entsprechend Ihren ausdrücklichen Weisungen abstimmen wird.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis spätestens 27. Mai 2023 bis 24.00 Uhr (MESZ) erforderlich. Die Einladung wird am 10. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist ab diesem Tag auch auf der Homepage unter https:// www.singulus.com/de/glaeubigerversammlung/ abrufbar.

Musterformulare finden Sie auf der Homepage unter https://www.singulus.com/de/glaeubigerversammlung/ unter dem Abschnitt "Zweite Gläubigerversammlung am 30. Mai 2023".

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen:

. Umweltbewusstsein

. Effiziente Nutzung von Ressourcen

. Vermeidung unnötiger CO2-Belastung

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A2AA5H / ISIN DE000A2AA5H5

Kontakt

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2023 02:30 ET (06:30 GMT)