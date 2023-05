EQS-News: Andera Partners / Schlagwort(e): Personalie

Andera Partners ernennt Stefan Keitel zum Senior Advisor für die DACH-Region und stärkt damit seine Präsenz auf dem deutschen, österreichischen und schweizerischen Private Equity-Markt



10.05.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Andera Partners ernennt Stefan Keitel zum Senior Advisor für die DACH-Region und stärkt damit seine Präsenz auf dem deutschen, österreichischen und schweizerischen Private Equity-Markt

MÜNCHEN, 10. MAI 2023 - Andera Partners freut sich, die Ernennung von Stefan Keitel zum Senior Advisor bekanntzugeben und forciert damit seine Ambitionen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz). Keitel wird Andera Partners strategisch beraten und im Ausbau und der Pflege der Investorenbeziehungen in der DACH-Region unterstützen. Andera Partners ist eine führende europäische Kapitalanlagegesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 3,8 Milliarden Euro und sechs Investmentstrategien.

Andera Life Sciences, der auf Investitionen in innovative Therapeutika und Medizintechnik-Unternehmen spezialisierte Geschäftsbereich, ist seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region aktiv. Andera ist in dieser Zeit nachhaltig gewachsen und konnte jüngst mit dem Abschluss der Finanzierungsrunde des jüngsten Life-Science-Fonds BioDiscovery 6 in Höhe von 456 Millionen Euro auch deutsche institutionelle und private Investorenadressen für eine Beteiligung gewinnen. Andera eröffnete 2021 ein Büro in München und plant, seine Präsenz in der Region durch seine unterschiedlichen Investitionsaktivitäten strategisch auszubauen, darunter auch durch die Beteiligung von Investoren an seinen verschiedenen thematischen Fonds. Andera Partners befindet sich vollständig im Besitz seiner Partner und seines Managementteams und hat seinen Hauptsitz in Paris mit Niederlassungen in Mailand, München und Antwerpen.

Herr Keitel ergänzt das Team von Andera mit seinen mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche, wo er mehrere Führungspositionen in der DACH-Region verantwortete. Zuletzt wurde Keitel im Jahr 2020 zum Chief Executive Officer der Harald Quandt Holding (HQ Holding) berufen, nachdem er seit 2017 als Berater des Harald Quandt Family Office tätig war. Im Januar 2023 wechselte er in den Aufsichtsrat der HQ Holding und zog sich aus dem Tagesgeschäft zurück, um sich auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios an Mandaten zu konzentrieren. Vor seiner Tätigkeit bei der HQ Holding war Keitel fünf Jahre lang CEO Asset Management & Chief Investment Officer der Deka Bank und Vorsitzender der Geschäftsführung der Deka Investment. Er war drei Jahre bei Berenberg als Managing Director und Chief Investment Officer tätig und arbeitete 13 Jahre bei der Credit Suisse, davon fünf Jahre - von 2008 bis 2013 - als Global Chief Investment Officer & Co-Head für das weltweite Portfolio Management.

Stefan Keitel ist Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft der Universität Mainz, Mitglied des Kuratoriums der Freundesgesellschaft des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung in München und Botschafter der Franz-Beckenbauer-Stiftung. Er ist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten und Beiräten in Deutschland und der Schweiz.

Stefan Keitel kommentierte: "Ich freue mich, als Senior Advisor für die DACH-Region bei Andera Partners tätig zu werden und die Möglichkeit zu haben, die Gesellschaft bei ihrer Entwicklung in dieser Region zu unterstützen. Ich habe Andera Partners in den letzten Jahren bereits näher kennengelernt und bin von ihrem dynamischen und unternehmerischen Team sehr beeindruckt. Anderas Stellung als führende europäische Kapitalanlagegesellschaft mit zahlreichen unterschiedlichen Aktivitäten im Private Equity- und Risikokapital-Bereich ist einzigartig. Die Finanzprodukte der Gesellschaft sind aus meiner Perspektive sehr gut auf die Bedürfnisse der Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgestimmt, und die umfangreichen Angebote zur Unterstützung für Führungskräfte in Unternehmen sowie für institutionelle und private Investoren machen Andera Partners zu einem attraktiven Partner in der DACH Region."

Laurent Tourtois und Raphaël Wisniewski, Co-Managing Partner von Andera Partners, fügten hinzu: "Wir freuen uns, Stefan als neues Mitglied unseres Teams begrüßen zu dürfen. Mit seiner Erfahrung und seinem herausragenden Ruf ist er eine große Bereicherung für Andera Partners. Die Ernennung von Stefan unterstreicht unsere Ambitionen, unsere Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz und unser Wachstum in ganz Europa dynamisch voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass wir mit Stefans Unterstützung in der Region bedeutend an Zugkraft gewinnen werden."

Olivier Litzka, Partner im Münchner Büro von Andera Partners und verantwortlich für die Expansion von Andera Partners in der DACH-Region, sagte: "Deutschland, Österreich und die Schweiz sind für unsere Gesellschaft von großer strategischer Bedeutung, insbesondere für unsere Life-Sciences-Sparte, mit der wir hier bereits über 20 Jahre aktiv sind, aber zunehmend auch für unsere weiteren Private-Equity- und Private-Debt-Teams. Nachdem wir seit 2021 in München vor Ort mit einer Niederlassung vertreten sind, bauen wir nun unsere Position mit Hilfe von Stefan und seinem außergewöhnlichen Erfahrungsschatz, seinem Wissen und seiner Branchenkenntnis weiter aus, um sowohl Unternehmer als auch Investoren bestmöglich zu erreichen."

ÜBER ANDERA PARTNERS

Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein maßgeblicher Akteur bei privaten Unternehmensbeteiligungen innerhalb wie außerhalb Frankreichs. Anderas' Teams verwalten mehr als 3,8 Milliarden Euro an Investitionen in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), sponsorenfreie Transaktionen (Andera Acto), sowie ökologische Transformation (Andera Infra).

Andera Partners hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und deren Führungskräfte zu begleiten und sie auf dem Weg zu einem starken und nachhaltigen Wachstum zu unterstützen. Die Qualität der unseren Investoren gebotenen Leistung beruht auf einer engen Partnerschaft zwischen unseren Portfoliounternehmen und unseren Teams, die auf gemeinsamen Werten basiert. Leistung durch kollektives Engagement, die "Power of And", ist Teil der DNA von Andera Partners.

Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen, Mailand und München befindet sich vollständig im Besitz seiner mehr als 100 Mitarbeiter, davon 63 Investment-Profis. Andera Partners ist als Partnership strukturiert und wird operativ von einem Vorstand aus 12 Partnern geführt. Die verantwortungsbewusste und engagierte Gesellschaft kooperiert mit gemeinnützigen Organisationen und ergreift konkrete Maßnahmen im Kampf gegen die globale Erwärmung.

Für weitere Informationen: www.anderapartners.com .

MEDIA CONTACTS

Nicolas DELSERT, Andera Partners: +33 6 22 67 71 17 , n.delsert@anderapartners.com

Raimund GABRIEL / Dr. Johanna KOBLER, MC Services: +49 89 210 228 30,

andera@mc-services.eu

Clément BENETREAU, Bien Commun Advisory: +33 6 76 14 02 02, c.benetreau@bcadvisory.fr

10.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com