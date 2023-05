EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Konferenz

PANDION AG bietet Webcast für Investoren am 15. Mai 2023 um 16:30 Uhr an



10.05.2023 / 09:00 CET/CEST

PANDION AG bietet Webcast für Investoren am 15. Mai 2023 um 16:30 Uhr an Informationen des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 und zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2023

Online-Präsentation via Audio-Webcast für Fremdkapitalinvestoren, Pressevertreter und Interessenten Köln, 10. Mai 2023 - Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, lädt interessierte Investoren, Privatanleger und Pressevertreter zum jährlichen Update zur Geschäftsentwicklung der PANDION AG ein. Wie im Dezember 2022 bereits angekündigt, blickt PANDION auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Im Webcast geben der Vorstandsvorsitzende und Alleinaktionär Reinhold Knodel und Jens Pabelick, Leiter Finanzen, einen Überblick zu den Geschäftszahlen 2022, zur aktuellen Projektpipeline und einen Marktausblick für die kommenden Monate. Eckdaten des PANDION Audio-Webcast Montag, 15. Mai 2023 Beginn: 16:30 Uhr Dauer: 45 Minuten Teilnehmer-Link: https://webcast.meetyoo.de/reg/l3i9oyrvEFuR Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 4.600 hochwertige Wohnungen sowie unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME 15 Gewerbeobjekte. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt knapp 6,5 Milliarden Euro, davon 3,7 Milliarden Euro im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt über 220 Mitarbeiter*innen an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart. Ansprechpartner PANDION AG Rahel Camps, Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

+49 (0) 221 71600-219

E-Mail: camps@pandion.de

Homepage: www.pandion.de Investor Relations IR.on AG

Fabian Kirchmann, Frederic Hilke

Tel. +49 (0) 221-9140-970

E-Mail: ir@pandion.de

Homepage. www.ir-on.com





