Die neuen Funktionen verbessern die durchgängige Lieferkettentransparenz von FourKites durch eine Darstellung nach dem Prinzip "Single Pane of Glass"

Das führende Unternehmen für Lieferkettentransparenz FourKites hat jetzt mehrere leistungsstarke neue Funktionen eingeführt, um die Transparenz im Luftfrachtverkehr rund um den Globus zu verbessern. Diese neuen Funktionen, darunter branchenführende Dashboards und einzigartige Einblicke in Ereignisse bei den Spediteuren, Teillieferungen und Buchungsdetails, ergänzen die bereits bestehenden internationalen End-to-End-Transparenzlösungen von FourKites und unterstützen Spediteure beim proaktiven Erstellen von Routen auf der Grundlage von Eingaben während des Transports und das alles über eine einzige Benutzeroberfläche.

Der Schwergewichts -Lufttransport wird üblicherweise von Spediteuren und Frachtführern genutzt, um hochwertige Güter zu befördern und den Versand zu beschleunigen, wenn es zu Verzögerungen kommt. Jetzt unterstützen die unübertroffene Datenintelligenz von FourKites und die verbesserten Luftfrachtlösungen die Spediteure dabei, ihre Lieferkette schneller und präziser als je zuvor zu optimieren und das alles nahtlos auf der FourKites-Plattform, die eine durchgängige multimodale Transparenz bietet.

Die bemerkenswerten neuen Transparenzmerkmale bieten folgende Vorteile:

Carrier Events View ist eine Funktion, die es Spediteuren ermöglicht, Daten von Speditionswebseiten mit Meilensteinen, Ereignissen und hochpräzisen Dynamic ETAs® for Air von FourKites zu vergleichen, die maschinelles Lernen und KI-Algorithmen nutzen. Auf diese Weise können Lieferkettenpartner ihre Arbeitseffizienz steigern und ihre Zusammenarbeit auf Basis qualitativ hochwertiger, durchgängiger Transparenzdaten maximieren.

Easy Load Creation bietet Spediteuren die Möglichkeit, Luftfrachtsendungen mit begrenzten Informationen zusammenzustellen und so die Time-to-Value durch Transparenz zu verkürzen.

Neue Dashboards unter anderem ein Transit Time Dashboard, ein On-Time Performance Dashboard, ein Milestone Dashboard, ein Customer Health Dashboard und ein Lane Dashboard ermöglichen eine bessere strategische Entscheidungsfindung durch Einblicke in die Leistung der Spediteure und Transportwege, den Tracking-Status und mehr.

Split Shipments ist eine Funktion, die es Kunden ermöglicht, Sendungen zu verfolgen, die auf verschiedene Flüge oder Routen aufgeteilt wurden, sowie Mengen und Gewichte auf Flugebene zu überwachen. Dies schafft bessere Einblicke in die Lagerbestände und ermöglicht den Spediteuren eine verbesserte Ressourcenplanung und Abholterminierung.

Booking Details hierzu gehören Flugnummer, Status, Abflug-/Zielort, Ankunfts-/Abflugzeit sowie Mengen-, Gewichts- und Volumenangaben bieten eine klare Übersicht über die Erwartungen an den Flug im Vergleich zu den Tracking-Updates, die in Echtzeit erfolgen.

"FourKites ist und bleibt ein unverzichtbarer Partner, wenn es darum geht, unsere Kunden dabei zu unterstützen, fundierte Speditionsentscheidungen zu treffen, ihre Zeitpläne genau einzuhalten und die Kosten unter Kontrolle zu halten", sagte Chad Heller, Executive Vice President, Global Development bei Pegasus Logistics. "Wir sehen gespannt der Nutzung der neuen FourKites-Lösungen für die Lufttransparenz entgegen, die eine deutliche Stärkung der Lieferkettenlogistik bewirken und den Kunden bessere Erfahrungen auf der ganzen Welt bringen werden."

Diese neuen Funktionalitäten bauen auf der jüngsten bedeutenden Expansion von FourKites im Luftfrachtgeschäft auf. In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum des Luftfrachtvolumens von über 150 %. Inzwischen erfasst FourKites mehr als 100 Fluggesellschaften und 17.000 Flughäfen und arbeitet beim Transport von hochwertigen Sendungen mit mehr als 20 großen Paketdienstleistern zusammen. Darüber hinaus profitieren die Kunden weiterhin von der FourKites-Funktion "Dynamic ETA for Air" der branchenweit ersten Innovation, die fast 100 der Luftfracht mit hochpräzisen und automatisierten ETAs (Estimated Time of Arrival, voraussichtliche Ankunftszeit) innerhalb von 9 Stunden nach dem Eintreffen verfolgt.

"FourKites bietet im Lufttransport vollständige Transparenz von Tür zu Tür und hilft seinen Kunden durch die Bereitstellung eines Gesamtüberblicks dabei, hochwertige Fracht effizient zu transportieren", sagte Priya Rajagopalan, Chief Product Officer bei FourKites. "Spediteure und Frachtführer sind häufig auf den Luftweg angewiesen, um wertvolle Güter zu transportieren und den Transport im Fall von Verspätungen zu beschleunigen. Die neuen Funktionalitäten von FourKites, die in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt wurden, sind ein bedeutender Schritt nach vorn, wenn es darum geht, den Lufttransport effizienter in globale Lieferketten einzubinden."

Die neuen Luftfrachtangebote von FourKites sind Teil der internationalen Lösungs-Suite des Unternehmens für See-, Luft- und Schienentransporte, die globale End-to-End-Lieferketten durch Echtzeit-Transparenztechnologie miteinander verbindet und so die Zusammenarbeit zwischen Spediteuren, Frachtführern und firmenexternen Logistikdienstleistern (Third Party Logistics, 3PL) verbessert. Ähnlich wie in der Transparenz für den Luftfrachtverkehr werden auch in der FourKites-Lösung Dynamic Ocean® Dynamic ETAs genutzt, die auf Künstlicher Intelligenz basieren und den Kunden die präzisesten ETAs für Seetransporte auf allen Transportwegen weltweit bieten.

Über FourKites

Die führende Plattform für Lieferkettentransparenz FourKites® erweitert die Transparenz über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 3 Millionen Sendungen auf der Straße und Schiene, auf See, in der Luft, als Paket und auf der letzten Meile und erreicht mehr als 200 Länder und Gebiete. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

