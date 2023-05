MTU mit Top-Q1-Zahlen und erstklassigen Seitwärtsrenditen

Der Münchner Triebwerksbauer MTU (DE000A0D9PT0) konnte im ersten Quartal 2023 sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich steigern und die Analystenerwartungen übertreffen. Bereits am 18.4.23 meldete das Unternehmen ein Umsatzplus von 31 Prozent auf 1,54 Mrd. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) legte um 62 Prozent auf 212 Mio. Euro zu, was einer Umsatzrendite von 13,7 Prozent entspricht. Zwei Drittel des Gewinns stammen aus Lieferungen an die großen Flugzeugbauer - was nur gut ein Drittel des Umsatzes ausmachte; bei Instandhaltung und Wartung von Flugzeugen ist das Verhältnis umgekehrt. Nur drei Jahre, nachdem die Corona-Pandemie insbesondere die Luftfahrtindustrie empfindlich betroffen hat, ist die MTU-Aktie mit 224 Euro noch gute 20 Prozent vom Allzeithoch bei 273 Euro vom Januar 2020 entfernt. Zertifikate ermöglichen defensive Engagements auf die Aktie.

Discount-Strategie mit 8 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (DE000MB2DM56) zum Preis von 205,78 Euro erzielt eine maximale Rendite von 14,22 Euro oder 18,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (15.9.23) auf oder über dem Cap von 220 Euro schließt. Barausgleich auch im negativen Szenario.

Bonus-Strategie mit 19 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der DZ Bank (ISIN DE000DW85SY6) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 250 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 180 Euro (Puffer 19,8 Prozent) bis zum Bewertungstag (15.12.23) nie verletzt wird, gibt"s den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 227 Euro liegt der Gewinn bei 23,10 Euro, was einer Rendite von 16,3 Prozent p.a. entspricht. Nur 1 Prozent Aufgeld.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent Kupon p.a. (März)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas (ISIN DE000PE0V3B1) zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 10 Prozent p.a. Durch den Einstieg leicht unter pari sind effektiv 10,3 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am Bewertungstag 15.3.24 zumindest auf Höhe des Basispreises von 200 Euro notiert. Andernfalls gibt"s 5 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 200 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate auf MTU ermöglichen Anlegern, mit einer risikoreduzierten Alternative zum Direktinvestment an der zivilen und militärischen Nachfrage nach Flugzeugen zu partizipieren. Die branchentypisch höhere Volatilität sorgt für interessante Renditechancen und Risikopuffer.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Anlageprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de