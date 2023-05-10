DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CONOCOPHILLIPS CO. 2029 US208251AE82 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILLIPS 09/39 YCPA US20825CAQ78 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILLIPS 14/24 US20826FAD87 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILLIPS 15/25 CP7E US20826FAG19 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILL 22/24 US20826FAT30 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILL 22/25 6M4A US20826FAU03 10.05.2023 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CONOCOPHILLIPS CO. 2029 US208251AE82 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILLIPS 09/39 YCPA US20825CAQ78 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILLIPS 14/24 US20826FAD87 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILLIPS 15/25 CP7E US20826FAG19 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILL 22/24 US20826FAT30 10.05.2023 HZE/EOT
CONOCOPHILL 22/25 6M4A US20826FAU03 10.05.2023 HZE/EOT