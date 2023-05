Der US-Industriekonzern Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, NYSE: CMI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,57 US-Dollar ausschütten. Die Anteilsinhaber erhalten die Ausschüttung am 1. Juni 2023 (Record date: 19. Mai 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 6,28 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 221,04 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,84 Prozent (Stand: 9. Mai 2023). Im ...

