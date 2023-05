Hunderte Millionen Menschen kaufen schon bei Amazon ein - aber der Konzern will noch mehr Reichweite. Deswegen hat Amazon nun Amazon Anywhere gestartet, das Nutzern anderer Apps den Kauf bei Amazon ermöglicht, ohne die Anwendung verlassen zu müssen. Damit heizt Amazon den E-Commerce-Wettbewerb noch weiter an.Der Service ist zunächst nur bei Peridot verfügbar - ein AR-Spiel von Niantic, dem Entwickler von Pokemon Go. Niantic postete am Dienstag ein Video, das einen Gamer zeigt, wie er sein Amazon-Konto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...