London (ots/PRNewswire) -TerraPay, ein führendes globales Unternehmen für Zahlungsinfrastrukturen, gibt heute eine strategische Kapitalbeteiligung von Visa, einem weltweit führenden Unternehmen für digitale Zahlungen, bekannt. Darüber hinaus arbeiten die Unternehmen zusammen, um Visa-Lösungen mit dem TerraPay-Netzwerk zu verbinden und so den digitalen grenzüberschreitenden Handel für Verbraucher und SMBs zu optimieren. Visa Direct, das die direkte Überweisung von Geldbeträgen an berechtigte Karten, Bankkonten und Wallets auf der ganzen Welt ermöglicht, ist die erste Lösung, die mit dem TerraPay-Netzwerk von Wallet-Anbietern verbunden ist.Die Einbindung von Visa Direct in TerraPays globale Partner-Integrationen von Mobile Wallets und Bankkonten ermöglicht nahtlose und schnelle Person-zu-Person-Überweisungen für Privatpersonen sowie geschäftliche Auszahlungen für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs) in 108 Empfängerländern.Der weltweite grenzüberschreitende Handel hat ein stetiges Wachstum verzeichnet, das hauptsächlich von den Schwellenländern ausgeht. Bis 2025 wird der grenzüberschreitende Handel voraussichtlich einen Wert von 8 Milliarden US-Dollar erreichen[1]. Trotz dieses Booms und des weltweiten Anstiegs des digitalen Zahlungsverkehrs ist der grenzüberschreitende Geschäftsverkehr nach wie vor komplex und voller Herausforderungen, insbesondere für SMBs. Für diese Unternehmen ist der Prozess des Geldversands oft mit Verzögerungen, hohen Kosten, mangelnder Standardisierung und Ineffizienz verbunden.Die Zusammenarbeit von TerraPay und Visa wird den Weg für ganzheitliche Ein- und Auszahlungslösungen ebnen, die die Nutzung von qualifizierten Geschäftskarten für SMBs verbessern und zusätzliche globale Geldverkehrsmöglichkeiten, einschließlich Karten, Konten und Wallets, umfassen können. Gleichzeitig können Händler die Request-to-Pay-Wallet-Lösung von TerraPay nutzen, und zwar weltweit.Ambar Sur, Gründer und Geschäftsführer von TerraPay, sagte zu dieser Ankündigung: "Ich bin sehr stolz darauf, dass die Beziehung zwischen TerraPay und Visa weit mehr als eine Zusammenarbeit ist. Mit dem Einstieg von Visa als Hauptinvestor bedeutet diese strategische Allianz einen großen Schritt nach vorne für den globalen digitalen Zahlungsverkehr. Wir sind gespannt auf die Umsetzung unserer gemeinsamen Vision, eine vernetzte und leistungsfähige Welt des digitalen Zahlungsverkehrs zu schaffen."Ruben Salazar Genovez, Global Head, Visa Direct, sagte: "Wir sind begeistert, dass unsere Investition in und die Zusammenarbeit mit TerraPay dazu beitragen wird, die Reichweite von Visa Direct weiter zu erhöhen und die finanzielle Eingliederung zu fördern. Mehr Menschen und SMBs, einschließlich Gruppen, die keinen Zugang zu Banken haben und unterversorgt sind, werden bald Zugang zu digitalen grenzüberschreitenden Zahlungsmöglichkeiten direkt über ihre mobilen Geräte haben."Ambar Sur fügte hinzu: " Indem wir die Größe von Visa mit unserer globalen Zahlungsverkehrsinfrastruktur kombinieren, werden wir in der Lage sein, den Visa-Kunden zu helfen, ihre Zahlungserfahrungen zu verbessern und ihre Unternehmen schneller zu skalieren. Unsere Zusammenarbeit dient auch dem übergeordneten Ziel, den "Way of Life" für diese Menschen und Unternehmen zu verbessern, indem wir ihnen ein besser vernetztes und zugängliches weltweites Zahlungssystem zur Verfügung stellen.Informationen zu TerraPayTerraPay hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und glaubt daran, dass auch die kleinste Zahlung eine ebenso sichere grenzüberschreitende Abwicklung verdient wie die größte. Die Gruppe hat eine sich ständig erweiternde Straße des Zahlungsverkehrs aufgebaut, die es Unternehmen ermöglicht, transparente Kundenerfahrungen mit einer ununterbrochenen, sicheren und weltweiten Echtzeit-Passage für jede Zahlung, egal wie klein oder groß, zu schaffen. TerraPay ist in 27 globalen Märkten registriert und reguliert und ist einer der führenden globalen Partner von Banken, Mobile Wallets, Geldtransferanbietern, Händlern und Finanzinstitutionen, die ein umfassenderes und integratives internationales Finanzökosystem schaffen. Mit dem Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von mehr als 7,5 Mrd. Bankkonten und mehr als 2,1 Mrd. Mobile Wallets in 108 Empfangsländern und 205 Sendeländern ermöglicht TerraPay seinen Partnern, zu Leuchttürmen des Versprechens einer globalen finanziellen Integration zu werden.[1] https://knowledge.uneca.org/atpc/node/1646Medienkontakt:Anwesha Mukherjee anwesha@terrapay.com (mailto:anwesha@terrapay.com)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2072571/VISA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/terrapay-heiWt-visa-als-strategischen-investor-und-globalen-partner-willkommen-um-den-digitalen-grenzuberschreitenden-handel-zu-beschleunigen-301820367.htmlPressekontakt:+919717241606Original-Content von: TerraPay, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060597/100906378