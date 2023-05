- Die Vorregistrierung für "WITH: Whale In The High" ist ab sofort auf der globalen Vorregistrierungsseite und in den App Stores von Google und Apple verfügbar

Gravity (NASDAQ: GRVY), ein weltweit tätiges Spieleunternehmen, startet am 9. Mai die weltweite Vorregistrierung für "WITH: Whale In The High", ein neues mobiles Entspannungsspiel.

Das neue mobile Entspannungsspiel "WITH: Whale In The High" startet seine Vorregistrierung über die Website, sowie auf Google Play und im App Store. (Grafik: Skywalk Gravity)

"WITH: Whale In The High (WITH)" ist ein mobiles, entspannendes Freizeitspiel, das von Gravity veröffentlicht und von Skywalk, einem Entwickler für mobile Spiele, konzipiert wurde. In WITH entfaltet sich die Haupthandlung durch Ereignisse, die stattfinden, nachdem die Hauptfigur, Wiz, zufällig auf dem Rücken eines Wals gelandet ist. Die Benutzer können ihr eigenes niedliches Wiz-Dorf mit der Hauptebene auf dem Rücken eines riesigen, am Himmel schwebenden Wals dekorieren.

Die Hauptinhalte des Spiels wie "Hideout Expansion" (Versteck-Erweiterung) und "Wiz Decoration" (Wiz-Dekoration) sind mit allerlei Dingen gefüllt, die Spaß machen, wie z. B. mit dem Wal zu interagieren, Aquarien zu dekorieren, Fotos zu machen und über soziale Medien zu teilen. Das Spiel präsentiert auch die neuesten Trends und interessante Elemente, wie z.B. das Ausdrücken der Eigenschaften jedes Wiz mit MBTI. Die schönen pastellfarbenen Grafiken und die hochwertige Hintergrundmusik unterstreichen den friedlichen Charme des Spiels. WITH plant, seine Dienste in insgesamt 13 Sprachen anzubieten, darunter Englisch, Koreanisch und Japanisch, um den globalen Markt zu bedienen.

Die Nutzer können sich in den beiden wichtigsten App-Märkten Google Play ab dem 2. Mai und App Store ab dem 9. Mai bis zur Einführung der globalen Version vorregistrieren. Alternativ können sie eine Vorregistrierung beantragen, indem sie ihre E-Mail-Adresse auf der WITH-Vorregistrierungsseite eingeben. Gravity wird außerdem ein Vorregistrierungsevent veranstalten, das den Teilnehmern der Vorregistrierung verschiedene Vorteile bietet.

Harry Choi, Business Director bei Gravity, sagte: "WITH hat eine Vielzahl von charmanten Inhalten, die die Nutzer genießen können. Das Spiel hat viele entspannende Elemente, die es den Nutzern ermöglichen, spannende Momente zu erleben, die sich von denen anderer kampflastiger Spiele unterscheiden. Gravity gibt sein Bestes für den bevorstehenden Launch, um ein besseres Spiel zu präsentieren, und wir bitten um Unterstützung für die weltweite Vorregistrierung."

Weitere Informationen über die globale Vorregistrierung für WITH finden Sie auf der Seite zur globalen Vorregistrierung (https://with.gnjoy.com/).

Offizielle Website von Gravity: http://www.gravity.co.kr

Vorregistrierung für WITH: https://with.gnjoy.com/

Über Gravity

Gravity Co., Ltd. ist ein im April 2000 gegründetes koreanisches Spieleunternehmen, das an der NASDAQ (GRVY) notiert ist. Gravity verfügt derzeit über ein globales Netzwerk, bestehend aus der inländischen Tochtergesellschaft Gravity Neocyon (Korea) und den ausländischen Niederlassungen Gravity Communications (Taiwan), Gravity Game Link (Indonesien), Gravity Interactive (USA), Gravity Game Arise (Japan), Gravity Game Tech (Thailand), Gravity Game Hub (Singapur) und Gravity Game Vision (Hongkong).

