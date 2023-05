Die BMW-Aktie hat in den letzten Wochen eine tolle Figur am Parkett abgegeben. Das Papier schnitt deutlich besser ab als die Aktien aus der Peer-Group. Charttechnisch ist das Papier am Scheideweg: Kommt es zu einer Dynamisierung der Aufwärtsbewegung oder Testet die Aktie den Support bei 105,45 Euro?BMW hat Aktionäre und Analysten zugleich in den letzten Quartalen mit konstant guten Zahlen verwöhnt. Der gute Newsflow in den letzten Wochen sorgte für ein Plus seit Jahresbeginn 31 Prozent. Mercedes-Benz ...

