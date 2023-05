Vor den Verbraucherpreisdaten für April aus den USA zeichnet sich am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt ein wenig bewegter Handelsstart ab. Der DAX dürfte zum Auftakt mit 15.950 Punkte starten und damit um den gestrigen Schlusskurs, knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke pendeln. Folgende Themen könnten die Kurse zur Wochenmitte beeinflussen:1. Leichte Verluste an der Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...