Novavax-Aktien haussierten gestern, nachdem das Unternehmen vielversprechende neue Impfstoffdaten und ein breit angelegtes Kostensenkungsprogramm bekannt gab.

Die Titel des Impfstoffherstellers sprangen am gestrigen Dienstag zeitweise um mehr als 50 Prozent in die Höhe, bevor sie schließlich mit einem Plus von rund 28 Prozent den Handel beendeten. Zuvor hatte das Unternehmen seine enttäuschenden Earnings und vielversprechende neue Impfstoffdaten präsentiert sowie ein Kostensenkungsprogramm vorgestellt, das auch umfangreiche Entlassungen vorsieht.

So erzielte Novavax im ersten Quartal einen Umsatz von 81 Millionen US-Dollar - ein Einbruch von 88,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Pharmaunternehmen meldete zudem einen Nettoverlust von 294 Millionen US-Dollar bzw. 3,41 US-Dollar pro Aktie. Novavax sagte, der steile Rückgang sei auf "ein sich abzeichnendes saisonales Muster" für Covid-Impfstoffe zurückzuführen.

Novavax setzt nun auf Kostenkontrolle und neue Impfstoffe, um sich über Wasser zu halten. Für 2023 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 1,4 bis 1,6 Milliarden US-Dollar, wie aus dem Ergebnisbericht für das erste Quartal hervorgeht.

Der Kombinationsimpfstoff, der sowohl gegen Covid als auch gegen die Grippe wirke, rufe eine starke Immunreaktion gegen die Viren hervor und sei in einer Phase-2-Studie gut vertragen worden. Novavax teilte ähnliche Studienergebnisse für seinen eigenständigen Grippeimpfstoff und den neuen hochdosierten Covid-Impfstoff mit.

Novavax kündigte außerdem einen globalen Kostensenkungsplan an, der einen Abbau von 25 Prozent der Belegschaft vorsieht. Der Plan sieht auch eine Konsolidierung der Einrichtungen und der Infrastruktur des Unternehmens vor, um Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten zu senken.

"Novavax konzentriert sich darauf, seine Ausgaben deutlich zu senken und gleichzeitig die Schlüsselkompetenzen zu erhalten, die für die Umsetzung seiner operativen Pläne erforderlich sind", so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Ankündigungen sind ein Zeichen der Hoffnung für Anleger. Im vergangenen Quartal hatte das Biotech-Unternehmen Zweifel an seiner Fähigkeit, im Geschäft zu bleiben, geäußert. Zudem hatte Novavax beschlossen, keine Prognose für das Gesamtjahr abzugeben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion