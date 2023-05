Der Chemiedistributeur Brenntag hat sich im ersten Quartal 2012 gut behauptet und ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis erzielt. Der Bruttogewinn blieb im Jahresvergleich trotz geringerer Mengen stabil, unterstützt durch hohe durchschnittliche Verkaufspreise und die Fähigkeit des Unternehmens, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Das betriebliche EBITDA ging im Vergleich zum Vorjahr um 9 % zurück, lag aber leicht über den Erwartungen, was eine Rückkehr zu normalen Werten im Vergleich zu einem außergewöhnlich starken Vorjahr widerspiegelt. Das Highlight sei jedoch die FCF-Generierung von Brenntag gewesen, die mit 0,5 Mrd. EUR ein Rekordniveau erreicht habe, was nach Ansicht der Experten von AlsterResearch verstärkte M&A-Aktivitäten ermögliche. Das Unternehmen habe seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt und erwarte eine positive Mengenentwicklung im zweiten Quartal. Insgesamt deuteten die Ergebnisse auf einen positiven Ergebnisausblick für die Zukunft hin. AlsterResearch bestätigt das BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 100,00 und einem Aufwärtspotenzial von 34%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE





