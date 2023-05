Strausberg, 10.05.2023 (ots) -Am 16. Mai besucht Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius das Deutsche Heer in Hammelburg. Er informiert sich bei seinem Dienstantrittsbesuch über das Fähigkeitsspektrum der Leichten und Mittleren Kräfte des Heeres. Im Mittelpunkt stehen persönliche Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten.Das Deutsche Heer ist Träger der Landoperationen zur Landes- und Bündnisverteidigung und bildet den Kern der Landstreitkräfte.Das Aufgabenspektrum des Heeres umfasst das hochintensiven Gefecht, multinationale Stabilisierungsoperationen, Internationales Krisenmanagement, Ausbildungsunterstützung und Nothilfe.In der bisherigen Struktur des Heeres bestand eine Lücke zwischen den schnellen, aber wenig durchsetzungs- und durchhaltefähigen leichten Kräften und den schweren mechanisierten, aber vergleichsweise aufwendig zu verlegenden Kräften.Die radgestützten Mittleren Kräfte sollen künftig diese Lücke schließen. Sie sind hochmobil und dennoch durchsetzungsstark, auch im hochintensiven Gefecht. So können bestimmte Einsatzräume zum Verstärken von Kräften schneller und eigenständig erreicht werdenMedienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten.Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Freitag, den 12. Mai 2023, 10 Uhr, mit beiliegendem Formular bei dem Presse- und Informationszentrum des Heeres.Termin: Dienstag, 16. Mai 2023, 08:30 UhrAnreise: Pressezentrum an der Infanterieschule des Heeres, Rommelstraße 31, 97762 HammelburgBitte Ausschilderung beachten!Routenplanung: https://goo.gl/maps/dSW2B8mTEoJhb1fA8Anmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Anmeldeformular bis Freitag, den 12. Mai 2023, 10 Uhr.Hinweise zur Anreise: Parkflächen für Medienvertretende stehen in ausreichender Anzahl am Pressezentrum zur Verfügung.Ablauf:08:00 - 08:30 Uhr: Eintreffen der Medienvertretenden, Einweisung in den Ablauf (inkl. Überprüfung der mitgeführten Technik)09:30 Uhr: Bustransfer zum Presseprogramm10:00 Uhr: Beginn des Presseprogramms, Eintreffen Verteidigungsminister, Begrüßung durch den Inspekteur des Heeresanschließend: Präsentation- Ausbildung der Gebirgsjäger im Häuserkampf- Gefechtsausbildung Leichter und Mittlerer Kräfte- Statische Darstellung der Fähigkeiten Mittlerer Kräfte14:40 Uhr: Pressestatement des Bundesministers des Verteidigunganschließend: Ende des Presseprogramms, Bustransfer, ggf. PressearbeitszeitWeitere Hinweise für die Medien:- Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten kann lediglich eine begrenzte Anzahl an Medienvertretenden am Presseprogramm teilnehmen.- Eine Anmeldung bedeutet keine Zusage!- Ihre Teilnahmemöglichkeit wird schriftlich bestätigt.- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.- Es werden wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen.- Weiterführende Informationen erhalten Sie über folgenden Link: https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/6m99HHzziwbyQEMPressekontakt:Ansprechpartner und Akkreditierung:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1523E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5505534