Daimler Trucks kann in 2023 zulegen - Märkte dennoch nicht überzeugt

Seit 2021 sind die LKW- und Bus-Sparten von Mercedes-Benz in der Daimler Truck AG gebündelt und bilden damit als eigenständiges Unternehmen den größten Nutzfahrzeugehesteller der Welt. Mit den Zahlen für das erste Quartal 2023 konnte sich das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern.



Daimler Truck konnte im ersten Quartal 2023 von der weiterhin starken Nachfrage nach Nutzfahrzeugen profitieren. Gegenüber dem Vorjahresquartal wurde der Absatz mit 125.000 Fahrzeugen um fast 15% gesteigert. Davon profitierte auch der Umsatz, der um 25% auf 13,2 Milliarden Euro wachsen konnte. Auch der Gewinn ist überzeugend und konnte auf 795 Mio Euro fast verdreifacht werden, wenn auch beachtet werden muss, dass der Gewinn vor einem Jahr durch Verluste im Russlandgeschäft gemindert wurde. Auch wenn CFO Goetz ankündigt, den positiven Schwung beibehalten zu wollen, lässt der Auftragseingang zumindest daran zweifeln. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr um 11% zurückgegangen. Die Anleger scheinen von den Zahlen bisher nicht allzu überzeugt, die Aktie sank in Folge der Ankündigungen auf das bisherige Jahrestief.









Quelle: HSBC