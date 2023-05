Die Übernahme-Aktivitäten im Biotech-Sektor verweilen auf einem hohen Niveau. Auch zur Mitte der Handelswoche bahnt sich ein weiterer Milliarden-Dollar-Deal an. Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) will sich CTI BioPharma unter den Nagel reißen und sich damit ein Medikament zur Behandlung einer seltenen Blutkrebsform sichern.SOBI bietet für das Biotech-Unternehmen 1,7 Milliarden Dollar oder umgerechnet 9,10 Dollar je Aktie. Ausgehend vom Schlusskurs am vorherigen Handelstag (Dienstag) entspricht dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...